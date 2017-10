Trumps früherer Wahlkampfmanager stellt sich dem FBI, der Präsident steht kurz vor der Ernennung eines neuen Fed-Chefs, und der Zinsentscheid der Notenbank steht aus. Das sorgt für Zurückhaltung bei den Anlegern.

Die US-Börsen sind am Montag mit leichten Verlusten in die neue Woche gestartet. "Die politische Situation rückt wieder in den Fokus. Und das könnte den Markt davon abhalten, weiter zu steigen", sagte Ökonom Peter Cardillo vom Handelshaus First Standard Financial. So hat sich in der Affäre um eine mutmaßliche Einflussnahme Russlands auf den US-Wahlkampf der frühere Wahlkampfmanager von Präsident Donald Trump, Paul Manafort, dem FBI gestellt. Er ist wegen Geldwäsche und Verschwörung gegen die USA angeklagt worden.

Belastend wirkte sich auch ein Medienbericht aus, wonach das Repräsentantenhaus darüber nachdenkt, die Unternehmenssteuer ab 2018 in kleinen Schritten bis 2022 zu senken. Trump will den Steuersatz so schnell wie möglich von derzeit 35 auf 20 Prozent verringern. Außerdem wird erwartet, dass Trump in Kürze einen Nachfolger für die Chefin der amerikanischen Notenbank Fed ernennt. Insidern zufolge ...

