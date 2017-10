Nach dem Ausflug über die psychologisch wichtige Marke von 3,0 CAD setzte eine Konsolidierung in der Aktie von Aurora Cannabis ein. Mit dem Bereich von 2,8 CAD hielt aber bereits eine wichtige Unterstützung dem Abgabedruck Stand. Aktuell ist ein erneuter Aufwärtsimpuls in Richtung 3er Marke zu beobachten. In einer Phase, in der der Markt von den Aussagen des US-Präsidenten verunsichert wirkte, ...

