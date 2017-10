Warburg Research hebt Volkswagen Vorzüge auf 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Volkswagen nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 155 auf 185 Euro angehoben, wie Analyst Marc-Rene Tonn in einer Studie vom Montag schrieb. Nach dem starken Ergebnis im dritten Quartal ist der Warburg-Experte mit Blick auf das laufende und kommende Jahre optimistischer und erhöhte dementsprechend das Kursziel, das nun deutlich über dem aktuellen Niveau liegt.

Warburg Research senkt Linde auf 'Hold' - Ziel 185 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Linde nach der jüngsten Rally von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel wurde nach einem guten Ergebnis im dritten Quartal von 176 auf 185 Euro angehoben, wie Analyst Eggert Kuls in einer Studie vom Montag schrieb. Da das erhöhte Kursziel aber unter dem aktuellen Niveau liegt, stufte er das Papier ab. Mit Blick auf die anstehende Fusion mit Praxair ist er trotz der bisher noch zu wenig angebotenen Aktien optimistisch. Da viele Indexfonds erst sehr spät die alten Linde-Aktien in neue tauschen, dürfte der Zusammenschluss unter den Investoren genügend Zustimmung finden.

JPMorgan hebt Covestro auf 'Overweight' - Ziel 100 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan traut der Covestro-Aktie trotz der jüngsten Rally weitere starke Kursgewinne zu. Aus diesem Grund erhöhte JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi seine Einstufung von "Underweight" auf "Overweight". Das Kursziel sei von 60 auf 100 Euro angehoben worden, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Damit sieht der Experte ein Kurspotenzial von weiteren fast 23 Prozent. Das Papier der früheren Bayer-Tochter verteuerte sich in den vergangenen zwölf Monaten bereits um etwas mehr als 50 Prozent und erreichte am Freitag mit 82,22 Euro den bisher höchsten Stand seit der Abspaltung von Bayer im Jahr 2015. Mit dem Kursziel von 100 Euro zählt Udeshi beim Blick auf die weitere Entwicklung zu den größten Optimisten. Lediglich Laurence Alexander von Jefferies hat mit 110 Euro ein noch höheres Kursziel.

Baader Bank senkt Aixtron auf 'Sell' und hebt Ziel auf 10 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Aixtron nach Zahlen von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Das nun bis Dezember 2018 laufende Kursziel wurde zugleich von 7,25 auf 10,00 Euro angehoben. Der Trend beim Auftragseingang des Spezialmaschinenbauers im dritten Quartal sei weiterhin enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Montag. Selbst die angehobene Prognose für die Auftragseingänge im Gesamtjahr 2017 beinhalte kein besonderes Aufwärtspotenzial für das vierte Quartal.

Barclays hebt Ziel für Beiersdorf auf 86 Euro - 'Underweight'

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf nach Quartalszahlen von 75 auf 86 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bereinigt um die Auswirkungen einer Cyber-Attacke habe das Consumer-Geschäft des Nivea-Konzerns von einer Verbesserung der Schwellenländer-Märkte und Marktanteilsgewinnen profitiert, schrieb Analyst Alex Smith in einer Studie vom Montag. Die Aktie sei allerdings schon großzügig bewertet, was Risiken mit sich bringe.

Bernstein hebt Ziel für Linde auf 165 Euro - 'Market-Perform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde nach Zahlen für das dritte Quartal von 160 auf 165 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Im Vergleich zum zweiten Quartal habe sich das Wachstum des Gasekonzerns beschleunigt, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Montag. Der Experte rechnet nun zudem mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Fusion mit dem Konkurrenten Praxair.

JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Börse auf 98 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Deutsche Börse nach Zahlen von 100 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen nach den Ergebnissen des dritten Quartals überarbeitet, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer Studie vom Montag. Er habe darin nun die allgemeine Marktschwäche berücksichtigt.

Baader Bank hebt Ziel für Adidas auf 220 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Adidas dürfte in der Lage sein, die angepeilten Ziele für Umsatz und Gewinn ein Jahr früher als veranschlagt zu erreichen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Montag. Vor den am 9. November anstehenden Zahlen für das dritte Quartal erhöhte der Analyst seine Schätzungen für das laufende und kommende Jahr und dementsprechend auch das Kursziel.

Commerzbank hebt Ziel für Munich Re auf 210 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Munich Re nach einem Bericht des "Handelsblatts" über den bevor stehenden Verkauf von stillgelegten Lebensversicherungen von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sollte der Rückversicherer tatsächlich den Verkauf seines Geschäfts mit stillgelegten Lebensversicherungen der Töchter Ergo Leben und Victoria angehen, so seien dies beträchtliche Transaktionen mit Blick auf die Policen und Kapitalanlagen, schrieb Analyst Michael Haid in einer Studie vom Montag. Ein Preis in Höhe eines mittleren bis hohen dreistelligen Millionen-Euro-Betrags sähe er als positiv an.

Warburg Research hebt Ziel für BASF auf 109 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 104 auf 109 Euro angehoben. Die Einstufung bleibe auf "Buy", schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Montag. Der Experte erhöhte nach einem guten dritten Quartal seine Schätzungen für das laufende und die kommenden Jahre leicht und dementsprechend auch das Kursziel.

