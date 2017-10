Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Shanghai Orchester Akademie (SOA), eine Partnerschaft zwischen dem Shanghai Symphonie Orchester, den New Yorker Philharmonikern und der Shanghai Musikhochschule, hat letzten Monat (September 2017) offiziell ihr weltweites Aufnahmeverfahren für Studenten für das akademische Jahr 2018 begonnen. Bewerber werden Ende 2017 an zwei Eignungsprüfungsrunden teilnehmen. Der Unterricht wird für ausgewählte Studierende im September 2018 beginnen. Während der folgenden zwei Jahre werden die Studierenden von erfahrenen Musikern und Professoren des Shanghai Symphonie Orchesters und der New Yorker Philharmoniker unterrichtet werden. Sie werden mehrere Möglichkeiten haben, für Praktikumsplätze bei international renommierten Orchestern, einschließlich des Shanghai Symphonie Orchesters und der New Yorker Philharmoniker aufzutreten und vorzuspielen und ihr Studium darüber hinaus mit einem Master of Fine Arts abschließen.



Gegründet im September 2014 von Maestro Long Yu, Musikdirektor des Shanghai Symphonie Orchesters, hat die SOA ihren Aufnahmeprozess soeben zum fünften Mal gestartet. Während der Eröffnungszeremonie für das akademische Jahr 2015 erklärte Mr. Yu: "Anleitung von erfahrenen Musikern ist in der heutigen Zeit unabdingbar für eine professionelle Musikkarriere. Orchesterausbildung, Teamwork und Selbstdisziplin in Verbindung mit einem tiefen Verständnis für Musik sind alle fester Bestandteil einer umfangreichen Ausbildung, die benötigt wird, um ein professioneller Orchesterspieler zu werden."



Die SOA, eine wichtige Bildungspartnerschaft zwischen dem Shanghai Symphonie Orchester und den New Yorker Philharmonikern, bietet eine Fakultät bestehend aus führenden Musikern beider Symphonieorchester, ergänzt durch Professoren der Shanghai Musikhochschule. Durch den Kursaufbau, der eine traditionelle musikalische Ausbildung mit Praktika vereint, lernen die Studierenden von professionellen Musikern, mit denen sie auch auftreten - wichtige Schritte auf dem Weg zum Erhalt ihres Abschlusses. Dieser Studienplan, der Theorie und Praxis vereint, ermöglicht es den Studierenden, in raschem Tempo Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln und Fertigkeiten im Zusammenspiel auf direktem Wege von Musikern zu erlernen.



Studenten erhalten regelmäßig Einzelunterrricht bei führenden Musikern des Shanghai Symphonie Orchesters und treten während professioneller Orchesteraufführungen an der Seite ihrer Musiker-Professoren auf. Zusätzlich besuchen Musiker der New Yorker Philharmoniker Shanghai in regelmäßigen Abständen, um Studenten bei der Erstellung ihrer persönlichen Lehrpläne zur unterstützen, Orchesterpraxis und Fertigkeiten im Zusammenspiel zu unterrichten sowie Masterstudenten ausführliche Betreuung zu bieten.



Die SOA sieht es als ihre Aufgabe, professionelle Orchestermusiker zu fördern und eine Vielfalt an externern Praxismöglichkeiten anzubieten. Im vergangenen Jahr traten mehrere Studentengruppen gemeinsam mit Orchestern wie dem NDR Elbphilharmonie Orchester, dem Sydney Symphonie Orchester, dem Singapur Symphonie Orchester, dem Hong Kong Philharmonie Orchester sowie dem China Philharmonie Orchester auf. Studenten, die sich durch außergewöhnliche Leistungen auszeichnen, wird die Möglichkeit geboten, als Praktikanten in New York oder an der Seite von Mitgliedern der New Yorker Philharmoniker aufzutreten, wenn das Orchester Shanghai im Sommer jeden Jahres besucht.



Die Mehrheit der SOA-Absolventen entscheidet sich zur Festigung ihrer Karriereentwicklung für eine Anstellung bei professionellen Orchestern. Eine beträchtliche Anzahl an Studenten erhält während des zweijährigen Studiums Jobangebote oder erreicht nach Beendigung des Programms höhere berufliche Positionen. Die Beschäftigungsquote des ersten Studienlehrgangs belief sich auf 100%.



Zulassungszeitplan für Studenten des akademischen Jahres 2018:



Stichtag für Master of Fine Arts-Studienbewerber aus Festlandchina: 31. Oktober 2017



Stichtag für das Qualitätszertifikat und für Studienbewerber aus Hong Kong, Taiwan sowie ausländische Studierende: 1. Dezember 2017



Für weitere Informationen und zur Registrierung besuchen Sie bitte OrchestraAcademy.com



Telefon: +86-21-5466-7821 Dienstzeiten: Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:30 Anmeldungen: admissions@orchestraacademy.com Anfragen: inquiries@orchestraacademy.com Adresse: 1380 Middle Fuxing Road, 200031 Shanghai, China Postleitzahl: 200031



Webseite: www.orchestraacademy.com



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/591916/Flute_Player.jpg



