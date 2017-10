Graminex LLC, der Hersteller von lösungsfreiem Graminex Flower Pollen Extracts (Blütenpollenextrakte), freut sich, die Ausweitung seiner Partnerschaft mit IDIPharma bekanntgegeben zu dürfen. Nach Abschluss und Veröffentlichung klinischer Studien, die die Verwendung von Graminex Flower Pollen Extract für Prostataschmerzen und Beckenschmerzsyndrom (Chronic Pelvic Pain, CPP) unterstützen, haben sich IDIPharma und Graminex geeinigt, die klinische Forschung zu Graminex Flower Pollen Extract auszuweiten.

"Graminex freut sich auf die Ausweitung seiner Beziehung mit IDIPharma, dem Hersteller von DEPROX 500 mit lösungsfreiem Graminex Flower Pollen Extract. IDIPharma hat sein herausragendes Engagement für Qualität durch die Lieferung fundierter Produkte an seine Kunden bewiesen", erklärte Justin E Ritter, verantwortlich für Behördenangelegenheiten.

"IDIPharma engagiert sich durch seine anhaltende Kooperation innerhalb der medizinischen Community für die Lösung gynäkologischer, urologischer und andrologischer Probleme. Deprox 500 enthält lösungsfreien Graminex Flower Pollen Extract und war das erste Nahrungsergänzungsmittel in Italien mit starkem Fokus auf Prostataentzündungen. Deprox wird durch klinische Studien unterstützt, durch die die Besonderheit seiner Rezeptur und seine tatsächliche Effektivität hinsichtlich der anhaltenden Probleme durch Prostataentzündungen herausgestellt werden", erklärte Dora Arena, Ph.D.

Über Graminex LLC

Graminex LLC ist der führende Hersteller von natürlichem und lösungsfreiem Graminex Flower Pollen Extract. Graminex besitzt oder verwaltet mehr als 8.500 Morgen Agrarfläche im Nordosten des Bundesstaates Ohio. Die aktiven Rohbestandteile von Graminex werden für die Verwendung in den Branchen Nahrungsergänzungsmittel, Pharma, Nahrungs- und Hautpflege angebaut und verarbeitet. Graminex vermarktet klinisch unterstützte Blütenpollenextrakte mit Fokus auf Prostatapflege, Blasenpflege, Unterstützung in der Menopause und Hautpflege. In Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern, Einzelhändlern und Herstellern werden Graminex-Produkte in über 44 Ländern verkauft.

Über IDI Integratori Dietetic Italiana S.r.l.

IDIPharma ist einer der Pioniere und Marktführer auf dem italienischen Markt für Heilpflanzen und hat seinen Schwerpunkt auf urologischen Erkrankungen. Jedes Jahr sponsert IDIPharma mehrere urologische Kongresse in Italien und Europa, um die Bekanntheit von Deprox durch Urologen und die Veröffentlichung der Ergebnisse klinischer Studien mit lösungsfreiem Graminex Flower Pollen Extracts zu erhöhen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Graminex LLC Öffentlichkeitsarbeit, Colleen E. May unter (419) 278-1023 oder per E-Mail über info@graminex.com. Sie können auch www.graminex.com besuchen.

IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l., Dora Arena, Ph.D. unter +39 095 445392 oder per E-Mail über dora.arena@idipharma.com Sie können auch www.idipharma.com besuchen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171030006346/de/

Contacts:

Colleen E. May

Öffentlichkeitsarbeit

Graminex L.L.C.

2-300 County Road C

Deshler, Ohio 43516

(419) 278-1023

oder

Dora Arena, Ph.D.

IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l.

Via G. Mameli 12

95020 ACI BONACCORSI (CT)

Italien

+39.095.445392