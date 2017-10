New York - Die Rally am US-Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn eine Auszeit genommen. Die grossen Indizes gaben am Montag überwiegend leicht nach, verblieben damit aber nur knapp unter ihren jüngsten Höchstkursen. "Viele grosse Unternehmen haben ihre Quartalszahlen schon veröffentlicht", schrieb David Madden vom Broker CMC Markets in einem Marktkommentar. Die noch ausstehenden Zahlen, darunter in dieser Woche von Apple und Facebook , dürften die Märkte also nicht mehr so stark bewegen wie zuvor, prognostizierte der Analyst.

Zwar stieg der Technologie-Index Nasdaq 100 erneut auf ein Rekordhoch, konnte die Gewinne im weiteren Verlauf aber nicht ganz halten und schloss nur noch 0,23 Prozent höher bei 6227,59 Punkten. Der S&P 500 Index, der am Freitag noch ein Rekordkoch erreicht hatte, gab um 0,32 Prozent auf 2572,83 Zähler nach. Der Dow Jones Index verlor 0,36 Prozent auf 23 348,74 Punkte.

Auch die Unsicherheit darüber, wen US-Präsident Donald Trump als kommenden Präsidenten der US-Notenbank vorschlägt, könnte Investoren zunächst von weiteren Investments in Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...