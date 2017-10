Neue PXT864-Synergie-Ergebnisse ein möglicher Durchbruch auf dem Gebiet der Alzheimer-Krankheit werden als Late-Breaker-Posterpräsentation vorgestellt

Pharnext SA (Paris:ALPHA) (FR0011191287 ALPHA), ein biopharmazeutisches Unternehmen und Pionier eines neuen Ansatzes zur Entwicklung innovativer Medikamente auf der Grundlage der Kombination und Neupositionierung bekannter Wirkstoffe, gab heute bekannt, dass neue Synergiedaten zu PXT864, der zweiten Lead-PLEODRUG des Unternehmens in der Entwicklung zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit, im Rahmen einer Late-Breaker-Posterpräsenation auf der 10. Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD)-Konferenz vorgestellt werden, die von 1. bis 4. November 2017 in Boston (USA) stattfindet. Außerdem präsentiert Pharnext auf derselben Tagung ein Poster mit weiteren Ergebnissen zu PXT864.

Die genauen Veranstaltungsdaten:

Poster-Session-Thema: Ergebnisse klinischer Studien ganztägig, 1.-2. November 2017

Boston Park Plaza, Georgian Room (Mezzanine-Ebene)

Poster Nr. LBP32BIS (Late-Breaker): "Direkte doppelblinde Analyse spricht für synergistischen Therapieeffekt einer niedrigdosierten Fixkombination von Acamprosat und Baclofen bei humaner Alzheimer-Krankheit", J. Touchon et al.

Vortragender : Mickaël Guedj, PhD, Chief Data Officer, Pharnext, Frankreich

Poster Nr. P-40: "Therapie mit PXT864 zeigte Stabilisierung der kognitive Beeinträchtigung bei leichter Alzheimer-Krankheit nach 36 Wochen", J. Touchon et al.

Vortragender: René Goedkoop, MD, Chief Medical Officer, Pharnext, Frankreich

PXT864 ist eine neuartige synergistische niedrigdosierte Fixkombination aus Baclofen und Acamprosat, die zweimal täglich oral verabreicht wird. PXT864 wirkt über einen neuen Wirkmechanismus, der am metabolischen Ungleichgewicht im Gehirn von Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen ansetzt. Die Indikation, bei der die Entwicklung von PXT864 am weitesten fortgeschritten ist, ist die Alzheimer-Krankheit. Die klinische Entwicklung für andere neurodegenerative Erkrankungen, darunter die amyotrophe Lateralskleroses (ALS), ist ebenfalls geplant.

Über Pharnext

Pharnext ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung, das von renommierten Wissenschaftlern und Unternehmern, darunter Professor Daniel Cohen, einem Pionier der modernen Genomik, gegründet wurde. Pharnext hat zwei Lead-Kandidaten in der klinischen Entwicklung: PXT3003 befindet sich momentan in einer internationalen Phase-III-Studie zur Behandlung von Charcot-Marie-Tooth-Neuropathie Typ 1A und hat den Orphan-Drug-Status in Europa und den USA erhalten. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer Phase-II-Studie zur Behandlung von Alzheimer-Krankheit. Pharnext ist ein Pionier einer neuen Form der Wirkstoffentwicklung namens PLEOTHERAPY. Das Unternehmen identifiziert und entwickelt synergistische Kombinationen mit neu positionierten Medikamenten in niedriger Dosierung. Diese PLEODRUG bieten eine Reihe wesentlicher Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und Patentschutz; eine Reihe von Produkt- oder Zusammensetzungs ("Composition of Matter")-Patenten wurde bereits erteilt. Die Gesellschaft wird von einem wissenschaftlichen Team von Weltrang unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext Growth Stock Exchange in Paris (ISIN-Code: FR0011191287) gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pharnext.com

Contacts:

Pharnext

René GoedKoop

Chief Medical Officer

medical@pharnext.com

+33 (0)1 41 09 22 30

oder

Investor Relations (Europa)

MC Services AG

Anne Hennecke

anne.hennecke@mc-services.eu

+49 211 529252 22

oder

Investor Relations (USA)

Stern Investor Relations, Inc.

Matthew Shinseki

matthew@sternir.com

+1 212 362 1200

oder

Financial Communication (Frankreich)

Actifin

Stéphane Ruiz

sruiz@actifin.fr

+33 (0)1 56 88 11 15

oder

Media Relations (Europa)

ALIZE RP

Caroline Carmagnol

Aurore Gangloff

pharnext@alizerp.com

+33 (0)1 44 54 36 64

oder

Media Relations (USA)

RooneyPartners

Marion Janic

mjanic@rooneyco.com

+1 212 223 4017