Für die Ausgabe 2017 bietet die weltweit führende Veranstaltung zu sicherer Bezahlung, Identifizierung und Konnektivität ein anspruchsvolles Konferenzprogramm, darunter einen eintägigen Konferenzstrang zum Thema

Biometrische Authentifizierungsverfahren

28. November 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Die Authentifizierung betreffend werden gegenwärtig zwei Hauptanforderungen in Betracht gezogen: einerseits die Überwindung der Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der traditionellen Anwendername/Passwort-Kombination, deren Nachteile nicht ausgeräumt werden konnten, und andererseits die Möglichkeit der Authentifizierung sowohl des Gerätes als auch des Nutzers zu Sicherungszwecken. Daher wird die Biometrie zu einem beispielhaften Verfahren für starke Authentifizierung und erlebt gerade den Übergang von rein staatlichen Anforderungen hauptsächlich zur Sicherung sensitiver Bereiche und für forensische Zwecke zu Verbraucherumgebungen. Im Rahmen der digitalen Gesellschaft erfordert das Risikomanagement nun Garantieerweiterungen. Die biometrische Authentifizierung bietet zusätzliche Dimensionen wie etwa "Wer Sie sind" und "Wo Sie sind" und Sensoren werden daher in mobile Geräte, PCs, Tabletcomputer und Smartphones integriert.

Die Konferenz wird geleitet von Daniel BACHENHEIMER, Senior Manager bei Accenture

"Wir können feststellen, dass die biometrische Erkennung in den vergangenen wenigen Jahren eine außergewöhnlich rasche Akzeptanz erfahren hat. Die Hauptanwendung ist die Authentifizierung, insbesondere die Benutzerauthentifizierung Smartphone-basierter Anwendungen. Die Bekanntheit und Bequemlichkeit der biometrischen Authentifizierungsverfahren hat die Wahrnehmungsgewohnheiten von Millionen von Menschen verändert, die die Erfassung von Fingerabdrücken stets mit der Fahndung nach Kriminellen in Verbindung brachten und nun erleben können, wie dieses Verfahren eine reibungslose Anmeldung ermöglicht.

Im Rahmen der aktuellen breiten Einführung der biometrischen Authentifizierung ist noch eine lange Wegstrecke zurückzulegen. Es gab bereits eine Reihe von Verbesserungen sowohl bei der Einführung als auch bei der Leistungsfähigkeit biometrischer Erkennungsverfahren und es bleibt dennoch einiges mehr zu tun, da die Technologie dazu beitragen soll, Verfahren zu erleichtern und zu sichern, die einer Überprüfung von Identitätsansprüchen stets gerecht werden muss."

Über TRUSTECH (Incorporating Cartes) Die Veranstaltung wurde zum ersten Mal vor über dreißig Jahren unter dem Namen "CARTES Secure Connexions" ausgerichtet, um die neuartige Technologie der Smartcards zu fördern. Inzwischen wurde die Messe angesichts der Entwicklung der Branche und der Messe und wegen ihres Schwerpunkts auf vertrauensbasierten Technologien in "TRUSTECH (incorporating CARTES)" umbenannt.

