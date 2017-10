Angeführt von Unternehmenspräsidenten Cris Burnam ehrt StorageMart Rhys Peck und James Dale vom Colchester-Selbstlagerzentrum als erstes englisches Team, das für seinen herausragenden Einsatz für unkomplizierte, saubere und hochwertige Dienstleistungen in die "Wall of Fame" aufgenommen wurde.



Brighton, England (ots/PRNewswire) - Rhys Peck und James Dale sind die ersten Teammitglieder im Vereinigten Königreich, die in die StorageMart-"Wall of Fame" aufgenommen wurden. Die Auszeichnung soll StorageMart-Mitarbeiter ehren, welche die Grundwerte des Unternehmens repräsentieren: unkomplizierten, sauberen Service.



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/592568/StorageMart_Wall_of_Fame.jpg



Foto - http://mma.prnewswire.com/media/592569/StorageMart_Store_Front.jpg



Während eines Besuchs in der Selbstlagerungseinrichtung in Colchester, der kürzlich stattfand, würdigte Cris Burnam, Präsident von StorageMart, das Management-Team für den Betrieb einer makellos sauberen Anlage. Herr Burnam verlieh Herr Peck und Herrn Dale je einen "Wall of Fame"-Anstecker für ihre Leistung und ihre Unterschriften werden an der "Wall of Fame"-Wand in der Unternehmenszentrale von StorageMart in Columbia, MO aufgehängt.



Herr Burnam sagte bei seinem Besuch: "StorageMart verlangte viel von unserem Team im Vereinigten Königreich als wir Big Box Storage Centre übernahmen und die Messlatte für den Kundenservice und Sauberkeit höher legten. Unsere Teammitglieder haben unser Engagement für Service mit überwältigender Mehrheit angenommen. Rhys und James haben sich durch besondere Bemühungen hervorgetan und die Colchester-Lagereinrichtung in eine Spitzenanlage verwandelt. Es ist mir eine Freude, ihre harte Arbeit zu würdigen und ihnen dafür zu danken."



Herr Peck arbeitet seit der Eröffnung im Colchester-Lagerstandort, der damals ein Betrieb von Big Box Storage Centre war. Herr Dale wurde im Januar 2017 Mitglied des Teams. Gemeinsam hat das Team eine Schlüsselrolle bei der Verwandlung der Einrichtung unter dem neuen Unternehmensnamen StorageMart gespielt und dessen Versprechen von exzellentem Service, übernommen.



Debbie Robinson, Regional Manager im Vereinigten Königreich, erklärte zum Colchester-Team: "Sowohl für Rhys als auch James ist die Sauberkeit und Leistung der Anlage eine Stolzfrage und ihre Verantwortung, die aus einem Gefühl von Eigentum heraus entsteht, und sie leiten den Betrieb so, dass sie viel Freude dabei haben."



Das Versprechen von StorageMart, hochwertigen Service zu bieten, gilt sowohl für Kunden als auch die regionale Gemeinschaft. Die wohltätige Arbeit des Unternehmens unter dem Motto "Store It Forward" unterstützt wohltätige Zwecke durch Sponsorenprogramme und gespendete Lagerdienstleistungen.



Über StorageMart



StorageMart begann als Betrieb mit einem Standort in Columbia, Missouri und hat sich zu einem der größten nicht-börsennotierten Unternehmen für Lagerhaltung und Familienbetrieb der Welt entwickelt, der mit mehr als 196 hochwertigen Self-Branded-Standorten in den Vereinigten Staaten, in Kanada und im Vereinigten Königreich vertreten ist. Die Unternehmensführung von StorageMart wird durch die Familie Burnam ausgeübt, die seit drei Generationen in der Lagerhaltung tätig ist.



StorageMart widmet sich der Bereitstellung von unkompliziertem, sauberem und freundlichem Service für jeden einzelnen Kunden und strebt außerdem danach, seinen Erfolg mit den zahlreichen Gemeinschaften, in denen es zuhause ist, zu teilen. 2016 spendete das Unternehmen mehr als 142.000 GBP an wohltätige Zwecke. Zudem gewährt das Unternehmen regionalen Organisationen mietfreie Leistungen, die Spenden im Umfang von mehr als 350.000 GBP entsprechen. Weiterführende Informationen: www.storage-mart.com.



OTS: StorageMart newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128461 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128461.rss2



Pressekontakt: in Sarah Little Marketing Director sarah.little@storage-mart.com +1 01 573 449 0091 Logo - http://mma.prnewswire.com/media/592567/StorageMart_logo_Logo.jpg