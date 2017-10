Düsseldorf (ots) - Bei den Sondierungen für eine Koalition von Union, FDP und Grünen zeichnet sich eine vertiefte europäische Integration bei der Sicherheit ab. "Wir sollten für die Streitkräfte eine europäische Lösung finden", sagte FDP-Chef Christian Lindner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Die Chance, die sich mit der Wahl von Emmanuel Macron in Frankreich ergeben habe, müsse aktiv genutzt werden. Als positiver Nebeneffekt des Brexits seien die Bremser einer verstärkten Sicherheits-Zusammenarbeit weg. "Jetzt können wir herangehen an die Stärkung von Europol zur Kriminalitätsbekämpfung und an neue Verteidigungsstrukturen", erläuterte Lindner. Dafür gebe es "große Gemeinsamkeiten unter den Verhandlern".



