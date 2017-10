Düsseldorf (ots) - Die FDP rechnet nicht mit einem positiven Ausgang der Jamaika-Sondierungen noch in dieser Woche. "Es läuft zwar atmosphärisch besser und konstruktiv, und an mancher Stelle auch mit gemeinsamen Überzeugungen, aber ob die unterschiedlichen Programme und der teils widersprüchliche Wählerwille zusammengebaut werden können, wird auch am Ende dieser Woche endgültig noch nicht zu sehen sein", sagte FDP-Chef Christian Lindner der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Derzeit würden die Gespräche geprägt von Obersätzen, unter die geschrieben werde, um welche Themen es im Einzelnen gehe. In dieser Phase seien die Verhandler noch gar nicht an die Lösung von Konflikten herangekommen. Die Chancen für Jamaika lägen deshalb weiterhin lediglich bei "fifty-fifty".



