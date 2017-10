Donald Trump wird die Nachfolge von Janet Yellen an der Spitze der US-Notenbank Fed voraussichtlich auf unspektakuläre Weise lösen: Jerome Powell ist die logische Wahl für den US-Präsidenten.

Mehrere US-Medien haben erfahren, dass US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen - wahrscheinlich am Donnerstag - Jerome Powell als Nachfolger von Janet Yellen als Chef der US-Notenbank (Fed) vorschlagen will. Ein winziger Rest von Unsicherheit bleibt noch. Aber es spricht alles dafür, dass Trump mit Powell die Wahl trifft, die für ihn selber am Besten und Unkompliziertesten ist.

Der 64-jährige Powell ist seit gut fünf Jahren schon Fed-Gouverneur. Er ist gelernter Jurist und hat in der Vergangenheit zeitweise als Investmentbanker, im US-Finanzministerium und bei der ...

