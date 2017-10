PASSAU (dpa-AFX) - Neue Presse" zum Lutherjahr:

"Katholiken und Protestanten haben ganz praktische Wege gefunden, das Gedenkjahr für eine gemeinsame ökumenische Freude zu nutzen. Mit dem Blick nach vorn zählt das Verbindende mehr als das noch Trennende. In der katholischen Kirche durfte man sich daran erinnern, dass Papst Benedikt XVI. Luther 2011 in Erfurt als "Gottsucher" gewürdigt hat. Hinter diesen Maßstab sollte niemand zurückfallen. Katholiken und Protestanten sind bei allen Unterschieden keine Gegner mehr - besser verstünden sie sich als Sparringspartner für die jeweils andere Seite, um so mit durchaus gesundem Selbstbewusstsein das Beste aus sich herauszuholen."/yyzz/DP/he

AXC0011 2017-10-31/05:35