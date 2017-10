REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Halloween/Jamaika:

"Es gibt also viele Gründe, sich zu gruseln. Aber was machen die Unterhändler in Berlin? Ziehen in bester Halloween-Manier um die Häuser und wollen Süßigkeiten - und wenn sie die nicht bekommen, gibt es halt Saures. Union, FDP und Grüne sind sich nicht zu dumm in diesen Zeiten, in denen alte Wahrheiten nicht mehr gelten und in denen die Menschen zurecht verunsichert sind, allen Ernstes mit einem Scheitern der Sondierungsgespräche zu drohen, weil Maximalforderungen nicht erfüllt werden. Dass bei dem Getöse um Obergrenzen, Klimazielen oder Mütterrenten Themen wie die Digitalisierung, bei der Deutschland schon jetzt im Hintertreffen ist, beinahe unter den Tisch gefallen wären, interessiert niemanden. Auch das ist gruselig, übrigens."/yyzz/DP/he

