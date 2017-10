DUBLIN (dpa-AFX) - Die Billigfluglinie Ryanair , die zuletzt wegen massenhafter Flugstornierungen in die Kritik geraten war, stellt am Dienstag in Dublin ihre Halbjahreszahlen vor. Die irische Airline hatte etwa 20 000 Flüge bis ins nächste Frühjahr hinein gestrichen. Als Grund gab das Unternehmen Fehler beim Erstellen der Dienstpläne an. Urlaubszeiten der Piloten seien nicht ausreichend berücksichtigt worden. Einen Mangel an Piloten stritt Ryanair ab.

Europas größter Billigflieger steht unter Druck, ausreichend Personal für seine ehrgeizigen Wachstumsziele zu rekrutieren. Es gibt Streit um Gehälter und Arbeitsbedingungen.

Die britische Zivilluftfahrtbehörde CAA (Civil Aviation Authority) hatte Ryanair zwischenzeitlich "permanente Irreführung" vorgeworfen. Fluggäste seien bei den vielen Flugstreichungen nicht genügend über ihre Rechte informiert worden./si/DP/tos

ISIN IE00BYTBXV33

AXC0023 2017-10-31/05:49