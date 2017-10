TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Industrieproduktion ist im September stärker gestiegen als Experten und Regierung erwartet hatten. Die Produktion legte im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent zu, wie die Regierung am Dienstag in Tokio mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet und auch die Regierung war von einem geringeren Plus ausgegangen.

Im August war die Industrieproduktion allerdings noch um 5,3 Prozent gestiegen und hatte damals ebenfalls die Expertenerwartungen übertroffen. Die Daten zu Japans Industrieproduktion unterliegen gewöhnlich starken Schwankungen- einzelne Monatswerte sollten laut Experten daher nicht überbewertet werden.

Insgesamt stehen die Industriebetriebe des Landes unter anderem dank eines im Jahresvergleich schwachen Yen sowie der Erholung der weltweiten Wirtschaft ganz gut da und sind ein wichtiger Grund für die zuletzt gute Entwicklung der japanischen Wirtschaft.

Die nach USA und China drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist im zweiten Quartal so stark gewachsen wie seit zwei Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum Vorquartal sei die Wirtschaftsleistung um 1,0 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Wert seit dem ersten Quartal 2015.

Es war zudem das sechste Quartal in Folge, in dem das Bruttoinlandsprodukt anzog. Zuletzt gelang das zwischen Januar 2005 und Juni 2006. Derzeit deuten zudem alle Indikatoren darauf hin, dass sich das Wachstum auch zwischen Juli und September fortsetzen wird. Die Daten für das vergangene Quartal sollen am 15. November veröffentlicht werden./zb

