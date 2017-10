Bangkok (ots/PRNewswire) - Asia Plantation Capital, das preisgekrönte Verwaltungsunternehmen für Plantagen, hielt am Samstag, den 21. Oktober 2017, seine Jahreshauptversammlung im Intercontinental Hotel, Bangkok, Thailand, ab.



Der Geschäftsführer der APC Group, Barry Rawlinson, sprach in der Eröffnungsrede zu über 400 Plantagenbesitzern und Interessenvertretern aus Thailand über die anhaltenden Auswirkungen des Klimawandels in der Landwirtschaft. Herr Rawlinson bedankte sich außerdem sehr herzlich bei allen Mitarbeitern von Asia Plantation Capital, die unermüdlich daran gearbeitet haben, den negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die landwirtschaftlichen Praktiken und die Produktion des Unternehmens entgegenzuwirken und diese zu minimieren.



Asia Plantation Capital hält weiterhin an seinem Firmenethos der "ganzheitlichen Nachhaltigkeit" fest. Im Jahresverlauf 2017 hat das Unternehmen Programme und Richtlinien aufgestellt, die über reine Projekte hinsichtlich sozialer Unternehmensverantwortung (CSR) hinausgehen, und dadurch sichergestellt, dass alle Mitarbeiter die gleiche Behandlung, Beachtung und Förderung erhalten: vom oberen und mittleren Management bis hin zu den Plantagenarbeitern und ihren Familien.



Jinda Tonkhambai, Betriebsleiter von Asia Plantation Capital in Thailand, beschrieb detailliert die fortlaufenden CSR-Aktivitäten von Asia Plantation Capital sowie die Projekte, die im letzten Jahr durchgeführt wurden und von denen viele Kommunen vor Ort profitiert haben.



Im Angesicht der fortlaufenden Expansion des Unternehmens und den weiteren Plantagen, die benötigt werden, um dem wachsenden Bedarf an Produkten nachzukommen, informierte Phanitta Matwangsaeng aus der Verwaltung die Teilnehmer über den neusten Stand der Prozesse und Sorgfaltspflicht, die vor dem Kauf von Land durchgeführt wurden. Technische Details wie Landgestaltungsprozesse, Grundstücksdiagramme, Wassersysteme und Verwaltungssysteme wurden vom Architekten Phoom Matwangsaeng erläutert.



Steve Watts, Geschäftsführer von Asia Plantation Capital in Asien, sprach über die Geschäftstätigkeiten von Asia Plantation Capital Berhad (APCB), dem malaysischen Tochterunternehmen der APC Group. Er betonte dabei besonders die großen Gemeinschaftsprojekte, die angestoßen wurden, sowie die bahnbrechenden Errungenschaften in Forschung und Entwicklung. Das Werk, die größte Destillerie für Adlerholz in Südostasien, setzt jetzt einige neue Herstellungsprozesse ein und hat seine Baumschuleinrichtungen und -labore mit modernster Ausrüstung erweitert, um die Ölqualität und Herstellungsmethoden zu überwachen. Herr Watts gab außerdem bekannt, dass APCB die Zertifizierung für "Good Manufacturing Practice" (gute Herstellungspraktiken) und die Halal-Zertifizierung beantragt hat.



Einer der beachtlichsten Erfolge von APCB ist die kürzliche Anerkennung und bedingungslose Freigabe seiner Produkte durch die malaysische Finanzmarktaufsichtsbehörde Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), die der Monetary Authority of Singapore (MAS) und der Financial Conduct Authority (FCA) im Vereinigten Königreich entspricht.



Forstwirtschaftsspezialist Boonchuay Jomkhamsee lieferte Informationen zur Plantagenverwaltung sowie den Inokulationsprozessen von APC.



Dr. Jeyakumar, kürzlich zum Leiter der FuE im Bereich Inokulation bei APC ernannt, erläuterte die Zusammenhänge in der Bildung von Adlerholz auf Molekularebene und wies auf die Bedeutung der Inokula von APC hin. Er stellte außerdem seine fortlaufende Forschung zur Argininosuccinate Synthase 1 (ASS1) Genexpression in Adlerholzpflanzen vor, die durch Wundsignale beim Inokulationsprozess kontrolliert werden.



Der wissenschaftliche Berater und außerordentliche Professor Dr. Pakamas Chetpattanondh von der thailändischen Prince of Songkla University hielt eine Präsentation über die Möglichkeiten, wie Oud-Öl hergestellt und verwendet wird, sowie seinen medizinischen Nutzen und seine bemerkenswerten Eigenschaften.



Die Teilnehmer wurden auch zu Fragrance Du Bois von Clotilde Antoine, Marken- und Einzelhandelsmanagerin, auf den neusten Stand gebracht. Die Luxusparfummarke ist dieses Jahr dank neuer Partnerschaften und Eröffnungen in Paris, Hongkong, Milan, Marbella, Dah und Zürich sowie einer eigenen Flaggschiff-Boutique in Genf in neue Höhen aufgestiegen.



Die Verlegung der Flaggschiff-Boutique von Fragrance Du Bois in Singapur in das gut besuchte Einkaufsviertel in der Nähe der Orchard Road war 2017 ein weiteres aufregendes Projekt für die Marke und zeichnet sich anhand der gesteigerten Markenbekanntheit und der steigenden Umsätze als sofortiger Erfolg ab. Frau Antoine erwähnte außerdem die Produkteinführung des einmaligen Pure Out Atomiser von Fragrance Du Bois sowie die Pläne von Fragrance Du Bois für das nächste Jahr, zu denen eine Ausdehnung des Boutique-Netzwerks im Mittleren Osten (wo mindestens zwei Outlets in Dubai innerhalb der nächsten Wochen eröffnen werden) sowie Outlets in den USA und Portugal gehören.



Asia Plantation Capital gab weiterhin die Unterzeichnung einer exklusiven Liefervereinbarung mit der neuen dynamischen Hautpflege- und Zubehörmarke Oud Essentials bekannt.



Ein Motto von Oud Essentials ist es, "das Gesicht von Hautpflegeprodukten zu ändern". Außerdem soll 100 % reines, biologisches, umweltfreundlich erzeugtes und ethisch korrekt hergestelltes Oud in allen Produkten des Unternehmens enthalten sein und so zum Impulsgeber auf dem hart umkämpften Milliardenmarkt werden.



Oud Essentials wird durch die Kreation einmaliger und innovativer Produkte die Verwendung von Oud-Öl in Hautpflegeprodukten einführen - eine Weltneuheit. Die Vereinbarung soll in den nächsten 10 Jahren einen Wert von ca. 50 Mio. USD bringen und beide Unternehmen liefern wertvolles Oud-Öl sowie andere von Asia Plantation Capital hergestellte Produkte, die von den nachhaltigen Adlerholzplantagen stammen.



Bei der Jahreshauptversammlung vergab die APC Group zwei Zertifikate an Africa Plantation Capital. Die Auszeichnung "Asia Plantation Capital Global Innovation Award 2017" ging an den Firmenchef Konstantinos Kioleoglou und die andere "Asia Plantation Capital Global Leadership Award 2017" an Kelvin Kaloki Sila, Leiter für Geschäftsentwicklung.



Barry Rawlinson, Geschäftsführer der APC Group, hielt die Abschlussrede: "2017 war ein gutes Jahr für alle von uns bei Asia Plantation Capital, da wir positives Wachstum im Unternehmen verzeichnen konnten. Trotz der Herausforderungen, denen wir gegenüberstanden, haben wir es geschafft, Leistung, Wachstum und Aufschwung in allen Regionen beizubehalten."



Rawlinson beendete die Veranstaltung mit den Worten: "Im Namen des Unternehmens möchte ich allen unseren Interessenvertretern, Aktionären und jedem einzelnen Mitarbeiter für ihre Mitwirkung und Unterstützung danken."



Informationen zu Asia Plantation Capital (https://www.asiaplantationcapital.com/)



Die Asia Plantation Capital Group ist ein mehrfach ausgezeichneter Betreiber und Verwalter von nachhaltig bewirtschafteten Plantagen mit Projekten auf vier Kontinenten und einer weltweiten Belegschaft von über 2.000 Mitarbeitern. In der Branche marktführend setzt sich sein wissenschaftlicher Beirat aus führenden Akademikern und Experten aus verschiedenen Ländern (China, Thailand, Malaysia, Indien, der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten) zusammen, die gemeinsam branchenführende Technologien und Systeme entwickelt und patentiert haben.



Mit einem Fokus auf kommerzielle Plantagenprojekte und vertikal integrierte Unternehmen, die eine Kombination aus kommerziellen, ökologischen und sozialen Nutzenfaktoren bieten, hat Asia Plantation Capital ein erfolgreiches und dynamisches "Triple Bottom Line"-Unternehmen geschaffen.



