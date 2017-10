Feintool International Holding AG / Ergebnis nach 9 Monaten / 3. Quartal 2017: Feintool wächst auch im 3. Quartal . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Feintool hat auch im 3. Quartal die positive Entwicklung in diesem Jahr bestätigt. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 stieg der Feintool-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8.0 % (in Lokalwährung um 8.1 %) auf CHF 450.2 Mio. Das Serienteilegeschäft steigerte den Umsatz um 10.4 %. Das Investitions-gütergeschäft verzeichnete einen Umsatzrückgang um 5.2 %, zeigte zuletzt aber einen deutlichen Aufwärtstrend. Umsatzplus im dritten Quartal

Der Feintool Gruppenumsatz stieg im 3. Quartal 2017 um 10.8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (in Lokalwährung +9.5 %). Das in der Serienteilefertigung tätige Segment System Parts steigerte den Quartalsumsatz um 11.4 % (in Lokalwährung +9.9 %) auf CHF 135.3 Mio. Trotz teilweiser gedrosselter Produktion der Hersteller aufgrund von Betriebsferien zeigte sich der weltweite Automobilmarkt auch in den Sommermonaten weiterhin robust. Feintool profitierte abermals von diesem insgesamt günstigen Umfeld, wobei das Wachstum vorwiegend von den europäischen Standorten getrieben wurde. Der Umsatz des Investitionsgüterbereichs, das Segment Fineblanking Technology, legte im 3. Quartal deutlich zu und erzielte einen Umsatz von CHF 26.2 Mio., was einer Steigerung um 17.2 % (in Lokalwährung +17.4 %) über dem Vorjahreswert entspricht. Erfreulicher Auftragseingang im Investitionsgütersegment

Der Auftragseingang des Segments Fineblanking Technology hat sich - nach schwächerem ersten Halbjahr - deutlich erholt und liegt nach den ersten neun Monaten um 18.3 % über dem der Vorjahresperiode. Auch der Auftragsbestand weist ein Plus von 16.6 % auf. Erwartete Abrufe im Serienteilegeschäft weiterhin erfreulich

Die Feintool-Kunden des Segments System Parts planen Abrufe in Höhe von CHF 260.2 Mio. für die nächsten sechs Monate. Dieser Wert liegt 16.6 % über dem des Vorjahres. Optimistischer Ausblick

Für das Gesamtjahr 2017 erwarten Feintool die Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung, allerdings in einem von politischen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld. Insgesamt wird von einem Umsatz von CHF 580 Mio. bis CHF 600 Mio. und einer EBIT-Marge von rund 7.6 % ausgegangen. Kurzprofil Feintool

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer im Feinschneiden. Diese Technologie zeichnet sich aus durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität.

Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen des Feinschneidens laufend und entwickelt für die Ideen der Kunden intelligente Lösungen mit zwei Möglichkeiten: Einerseits unsere Feinschneidsysteme und innovativen Werkzeuge und andererseits die komplette Produktion präziser Feinschneid- und Umformkomponenten in hohen Stückzahlen für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Feintool deckt die gesamte Prozesskette ab. Die von Feintool eingesetzten Verfahren unterstützen die Trends der Automobilindustrie. Feintool ist dabei Projekt- und Entwicklungspartner in den Bereichen Leichtbau, Modulvarianten und alternative Antriebskonzepte wie Hybrid und Elektro.

Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Schweizerischen Lyss ist mit eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, den USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 2'400 Mitarbeitende und fast 60 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen und verschaffen den Feintool-Kunden entscheidende Vorteile. Die Finanzkennzahlen im Überblick 2017

01.01.- 30.09.2017

in CHF Mio. 2016

01.01.- 30.09.2016

in CHF Mio. Veränderung[1]



in % Veränderung 1]

in Lokalwährung

in % Umsatz Feintool Gruppe 450.2 416.9 8.0 8.1 Segment System Parts 401.2 363.4 10.4 10.5 Segment Fineblanking Technology 63.3 66.8 -5.2 -5.0 Auftragseingang Investitionsgüter 70.0 59.2 18.3 18.4 Auftragsbestand Investitionsgüter 42.3 36.3 16.6 16.7 Erwartete Abrufe Serienteilefertigung 260.2 223.1 16.6 14.1

2017

01.07.- 30.09.2017

in CHF Mio. 2016

01.07.- 30.09.2016

in CHF Mio. Veränderung[1]



in % Veränderung[1]

in Lokalwährung

in % Umsatz Feintool Gruppe 153.4 138.4 10.8 9.5 Segment System Parts 135.3 121.4 11.4 9.9 Segment Fineblanking Technology 26.2 22.4 17.2 17.4 Auftragseingang Investitionsgüter 20.7 16.2 27.5 27.6 [1] Im Vergleich zur Vorjahresperiode Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz Mediensprecher Stefan Diepenbrock

Telefon +41 32 387 52 32

Mobile +41 79 342 73 08

stefan.diepenbrock@feintool.com (mailto:stefan.diepenbrock@feintool.com)

