Auf unseren Beitrag am Montag reagierte Apple wie auf Bestellung mit einem neuen Rekordhoch. Wer unsere Auswahl übersehen hat: In unserer Produktübersicht finden Sie einen Discount-Call PR6NBQ und einen Turbo-Bull auf Apple CY5C2Q. Angesichts des neuen iPhones sind wir für die Aktie weiterhin optimistisch. Bei NTV können Sie mehr zum "Mega-Ansturm" auf das neue Gerät lesen. Am Dienstag um 18.00 Uhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...