Tokio - Japans Zentralbank hält weiter unverändert an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Das entschied die Bank of Japan (BoJ) am Dienstag nach Abschluss zweitägiger Beratungen. In Marktkreisen war dies erwartet worden. Zugleich senkte die BoJ ihre Inflationserwartungen für das noch bis 31. März 2018 laufende Fiskaljahr: Statt 1,1 Prozent dürfte sich die Teuerung nur um 0,8 Prozent erhöhen. Die Zentralbank versucht schon seit 2013 im Kampf gegen die jahrelange ...

