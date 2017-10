FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.10.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.10.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FO9N XFRA TRAOTOSN91H6 FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1

ADF XFRA CH0021218067 EVOLVA HOLDING AG SF-,20

7PN XFRA SE0001162462 PAYNOVA AB SK-,10