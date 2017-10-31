FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.10.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.10.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
FO9N XFRA TRAOTOSN91H6 FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1
ADF XFRA CH0021218067 EVOLVA HOLDING AG SF-,20
7PN XFRA SE0001162462 PAYNOVA AB SK-,10
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.10.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
FO9N XFRA TRAOTOSN91H6 FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1
ADF XFRA CH0021218067 EVOLVA HOLDING AG SF-,20
7PN XFRA SE0001162462 PAYNOVA AB SK-,10