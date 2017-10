FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.10.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 01.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.10.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DNQA XFRA US85771P1021 STATOIL ASA ADR/1 NK 2,50

DNQ XFRA NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50

A8L XFRA GB00B06GJT32 ALTONA ENERGY PLC LS-,001

JIM XFRA GB00BQPW6Y82 JIMMY CHOO PLC LS 1

6FL XFRA KYG3701A1067 FUTURE LD DEV.HL.HD -,001

4IT XFRA NL0010937058 INTERTRUST NV EO-,60

0QT XFRA GB00BRTL8Q42 QUANTUM PHARMA PLC LS-,10