Wien (pta007/31.10.2017/07:00) - Übernahme des Vormauerziegelproduzenten Columbus Brick Company in Mississippi als Teil der Wachstumsstrategie in Nordamerika - Verbreiterung der geografischen Präsenz des US-Ziegelgeschäftes - Vergrößerung des bestehenden Vormauerziegel-Sortiments



Die Wienerberger AG erwirbt über ihre 100 %-Tochter General Shale den amerikanischen Vormauerziegelproduzenten Columbus Brick Company, mit Hauptsitz in Columbus, Mississippi. An diesem Standort betreibt das Unternehmen zwei Ziegelwerke mit einer jährlichen Gesamtkapazität von 140 Millionen Ziegeleinheiten. Das Produktportfolio reicht von klassischen Vormauerziegeln für den Wohnbau sowie für Gewerbeobjekte bis hin zu exklusiven und spezialisierten High-End-Produkten wie dem "Paper Cut Brick". Columbus Brick Company verkauft Vormauerziegel in mehr als achtzehn Staaten, wobei Mississippi, Louisiana und Alabama zu den Hauptabsatzmärkten des Unternehmens gehören. Mit 75 Mitarbeitern erwirtschaftete Columbus Brick Company im Jahr 2016 einen Umsatz von rund 23 Millionen US-Dollar.



"Die Akquisition ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, unser US-Ziegelgeschäft geografisch auszubauen. In Staaten mit einem hohen Ziegelanteil wie Mississippi und Louisiana erreichen wir damit eine größere Präsenz", kommentiert Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, die Transaktion. Er fügt hinzu:"Columbus Brick Company ist ein Unternehmen mit langjähriger Erfolgsbilanz, etablierter Marke sowie einem renommierten und erfahrenen Management-Team. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren in seine Produktion investiert. Es hat ein starkes und ausgewogenes Produktportfolio, insbesondere der "Paper Cut Brick", ein sehr spezieller und exklusiver Vormauerziegel, komplementiert unser bestehendes Sortiment. Durch diesen Wachstumsschritt in Nordamerika, der perfekt in unsere Strategie des Ausbaus der lokalen Aktivitäten passt, wird unser starkes amerikanisches Führungsteam rasch Synergien im Vertriebs- und Verwaltungsbereich realisieren und Columbus Brick in die bestehenden Aktivitäten integrieren können."



General Shale, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Wienerberger AG, ist einer der größten Ziegel-, Stein- und Betonsteinhersteller in Nordamerika. Derzeit beschäftigt General Shale 1.270 Mitarbeiter und betreibt 13 Produktionsstandorte in den USA und Kanada. Mit einem großen Netzwerk an Verkaufsräumen sowie Vertriebsstandorten und -partnern ist das Unternehmen in mehr als 15 Bundesstaaten und Provinzen in ganz Nordamerika präsent.



Die Übernahme von Columbus Brick Company ist Teil des wertschaffenden Wachstums, entspricht den Investmentkriterien von Wienerberger und leistet unmittelbar einen Beitrag zum Nettoergebnis. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2016 einen Umsatz von 2.974 Mio. Eur und ein EBITDA von 404 Mio. Eur.



Karin Steinbichler, Head of Corporate Communications Wienerberger



Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter http://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wie nerberger-aktie/aktionärsstruktur.



Wienerberger AG Adresse: Wienerbergstraße 11, 1100 Wien Land: Österreich



ISIN(s): AT0000831706 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



