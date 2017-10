Jona - Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 den Umsatz leicht gesteigert, die Gewinnziffern dagegen nicht ganz gehalten. Der Umsatz wuchs um 1,4% auf 2,20 Mrd CHF, bereinigt um die Währungseinflüsse ergab sich ein organisches Plus gegenüber dem Vorjahr von 3,0%. Im Umsatzanstieg sind negative Währungseffekte in der Höhe von 4 Mio CHF enthalten, sowie der umsatzmindernde Verkauf von Koralle und Varicor, wie Geberit am Dienstag mitteilt.

Das Tempo der Umsatzentwicklung hat sich im dritten Quartal mit einem währungsbereinigten, organischen Plus von 3,3% sequentiell wieder beschleunigt. Nachdem im ersten Quartal ein Plus von 6,7% resultiert hatte, kam das Wachstum im zweiten Quartal mit einem Minus von 0,8% zum Erliegen, was indes von Geberit massgeblich auf die geringere Anzahl an Arbeitstagen zurückgeführt ...

