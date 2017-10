IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater: Versand eines Rundschreibens und Ankündigung der Hauptversammlung an die Aktionäre

Sibanye-Stillwater: Versand eines Rundschreibens und Ankündigung der Hauptversammlung an die Aktionäre

1. Einleitung

Die Aktionäre der Sibanye-Stillwater (Aktionäre) werden auf die Pressemitteilung vom 19. September 2017 verwiesen, in der die Einzelheiten und die Preisfestsetzung ihrer vorrangigen unbesicherten garantierten Wandelanleihen im Wert von 450 Millionen USD zu 1,875 Prozent mit Fälligkeit im Jahr 2023 bekannt gegeben wurden. Die Wandelanleihen wurden am 26. September 2017 ausgegeben.

2. Verwendung der Erlöse der Wandelanleihen

Die Akquisition der Stillwater Mining Company (Stillwater), die am 4. Mai 2017 erfolgreich abgeschlossen wurde, ist anfänglich mittels eines Brückendarlehens in Höhe von 2,65 Milliarden USD finanziert worden, das Sibanye-Stillwater von einem Bankenkonsortium (die Stillwater-Brückenfazilität) erhielt. Die teilweise Neufinanzierung dieser Brückenfazilität erfolgte durch eine Eigenfinanzierung in Höhe von 1 Milliarde USD und der Ausgabe von zwei Tranchen mit Unternehmensanleihen in Höhe von 1,05 Milliarden USD. Die Erlöse der Wandelanleihen wurden zur Neufinanzierung der Stillwater-Brückenfazilität verwendet. Die Wandelanleihen wurden an verschiedene Investoren mittels Bookbuilding ausgegeben und nicht an nicht öffentliche Aktionäre. Sie werden in Stammaktien des Unternehmens (Aktien) wandelbar sein, falls die Aktionäre den Board of Directors des Unternehmens (der Board) durch einen einfachen Beschluss (einfacher Beschluss) dazu berechtigen, der in der Hauptversammlung zur Ausgabe der notwendigen Aktien von den autorisierten, aber nicht ausgegebenen Aktien des Unternehmens verabschiedet wird.

3. Hauptversammlung der Aktionäre

Der Board wird zum Zweck der Verabschiedung des geplanten einfachen Beschlusses eine Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens einberufen.

4. Gründe für den einfachen Beschluss

Die Wandelanleihen werden vorbehaltlich der Verabschiedung des einfachen Beschlusses in Aktiien (die spezifische Emission) wandelbar sein oder nach Wahl der Sibanye-Stillwater einer Barzahlung statt einer Aktienausgabe (gemäß den Bedingungen und Konditionen (wie unten definiert)) unterliegen. Die Wandelanleihen sind zurzeit nur gegen Barzahlung abgewickelte Instrumente und sollten die Aktionäre die spezifische Emission nicht genehmigen, dann werden die Wandelanleihen weiterhin nur einer Barzahlung unterliegen.

Die Barabfindung für die Wandelanleihen wird signifikante Bargeldreserven benötigen, was Sibanye-Stillwaters Fähigkeit zur Rückzahlung oder Bedienung der ausstehenden Schulden und der Zahlung von Dividenden, die Finanzierung laufender Geschäftsaktivitäten, die Investition in bestehende und neue Projekte, die Verfolgung neuer Geschäftsmöglichkeiten beeinträchtigen könnte. All dieses könnte sich negativ auf die Betriebsergebnisse und Finanzsituation auswirken. Folglich verlangt der Board mittels des einfachen Beschlusses die Möglichkeit der Wandlung der Wandelanleihen in Aktien.

Vorbehaltlich der Verabschiedung des einfachen Beschlusses und der Bedingungen und Konditionen der Wandelanleihen beschrieben in Schedule 2 , Part 2 des Trust Deed hinsichtlich der Wandelanleihen (die Bedingungen und Konditionen), wäre jede Wandelanleihe in Aktien zu einem entsprechenden Wandlungspreis wandelbar. Der Wandlungspreis unterliegt den üblichen Anpassungen gemäß der Bedingungen und Konditionen. Falls irgendeine dieser Anpassungen zutreffen sollte, könnte dies zu einer Reduzierung des Wandlungspreises und zu einer Erhöhung der Anzahl auszugebenden Aktien führen.

Basierend auf den Anpassungsereignissen, die bereits eingetreten sind und im Hinblick der erwarteten zukünftigen Anpassungen, werden die Aktionäre gebeten, den einfachen Beschluss zu verabschieden und damit den Bord zur Zuteilung und Ausgabe von maximal 385.000.000 Aktien zu berechtigen, die bei Wandlung der Wandelanleihen auszugeben sind. Dies würde 17,75% der Anzahl der zurzeit ausgegebenen Aktien entsprechen.

Der Prozentanteil der Stimmrechte, der zur Verabschiedung dieses einfachen Beschlusses benötigt wird, liegt bei einer 75%-Mehrheit der zugunsten des Beschlusses von allen uneigennützigen Aktionären abgegebenen Stimmen, die auf der Aktionärshauptversammlung persönlich anwesend sind oder durch einen Proxy vertreten werden, wo dieser einfache Beschluss vorgelegt wird. Aktionäre, die zum Stichtag gemäß der unten angegebenen wichtigen Tage und Zeitpunkte auch Eigentümer von Wandelanleihen sind, gelten als beteiligte Parteien und werden nicht zur Abstimmung zugelassen.

5. Pro-forma-Finanzauswirkungen

Die Pro-forma-Finanzauswirkungen, die die Auswirkung der Begleichung der Stillwater-Brückenfazilität, der Ausgabe der Wandelanleihen und die spezifische Emission auf den Gewinn pro Aktie (Earnings per share, EPS), den verwässerten EPS, die Headline Earnings per Share (HEPS, nicht bereinigte Gewinne pro Aktie), die verwässerten HEPS, den Substanzwert (NAV, Net Asset Value) pro Aktie und den materiellen Substanzwert (TNAV, Tangible NAV) pro Aktie für die sechs Monate mit Ende 30. Juni 2017 illustrieren, werden gemäß der von der JSE veröffentlichten Bestimmungen der Kotierungsanforderungen und dem Handbuch über Pro-forma-Finanzinformationen des South African Institute of Chartered Accountants angegeben.

Die Pro-forma-Finanzauswirkungen wurden vom Management der Sibanye-Stillwater zusammengestellt und die Zuständigkeit des Boards.

Die Pro-forma-Finanzauswirkungen werden einer Weise präsentiert, die im Einklang mit der Basis steht, auf der die historische Finanzinformation der Sibanye-Stillwater und hinsichtlich der Rechnungslegungsgrundsätze der Sibanye-Stillwater für das Geschäftsjahr mit Ende 31. Dezember 2016 präsentiert wurde. Die Pro-forma-Finanzauswirkungen wurden nur zu Illustrationszwecken präsentiert und könnten aufgrund ihrer Art Sibanye-Stillwaters Finanzlage, Veränderungen im Kapital oder Betriebsergebnisse nach Implementierung der Pro-forma-Anpassungen (die Pro-forma-Anpassungen) nicht angemessen reflektieren.

Die Pro-forma-Finanzauswirkungen wurden zusammengestellt, um die Auswirkung der Pro-forma-Anpassungen auf die vorläufige Finanzinformation von Sibanye-Stillwater zu illustrieren basierend auf der Annahme, dass die Pro-forma-Anpassungen für die Gewinn-Verlust-Rechnung oder anderer Gesamtergebnisse am 1. Januar 2017 eintraten und für die Darstellung der Vermögenslage zum 30. Juni 2017. Man sollte beachten, dass die Anpassungen hinsichtlich der aktuellen und Pro-forma-Zinsen basierend auf dem Datum der ersten Inanspruchnahme der Stillwater-Brückenfazilität angefertigt wurden und das Datum, von dem ab die tatsächlichen Zinsen für die Stillwater-Brückenfazilität anfielen, der 4. Mai 2017 ist.

Vor RückzNach Rück Prozentä Nach RückzProzentänd ahlung zahlung nderung ahlung der erung der der nach Stillwater- Stillwat Stillwat Rückzahl Brückenfazinach er- er- ung der lität Rückzahlu Brückenf Brückenf Stillwat und ng der azilität azilität er- spezifische Stillwate und (2) Brückenfr r- spezifis azilität Emission Brückenfa

cher (3) (4) zilität Emission und (1) spezifisc her Emission (5) EPS (cents) (324) (333) (3) (261) 19 Verwässertes EPS (324) (333) (3) (261) 19 (Cent ) HEPS (Cent) (147) (156) (6) (121) 18 Verwässertes HEPS(147) (156) (6) (121) 18 (C ent) NAV pro Aktie 1,143 1,142 - 1,199 (5) (Cent ) TNAV pro Aktie 826 825 - 931 (13) (Cent ) Gewichtete 1,484,8791,484,879- 1,869,879 (26) Durchschnittszah l der ausgegebenen Aktien ('000) Gewichtete 1,484,8791,484,879- 1,869,879 (26) Durchschnittszah l der ausgegebenen verwässerten Aktien ('000) Anzahl der 2,125,8442,125,844- 2,510,844 (18) ausgegebenen Aktien ('000) Anmerkunge n:

(1)-Die Finanzinformation Vor Rückzahlung der Stillwater- Brückenfazilität und spezifischer Emission basiert auf Sibanye-Stillwaters geprüfter verkürzter Konzernabschlüsse für

die sechs Monate mit Ende 30. Juni 2017.

(2)-Die Finanzinformation Nach Rückzahlung der Stillwater- Brückenfazilität illustriert Sibanye-Stillwaters Pro-forma-Finanzinformation nach Rückzahlung der Stillwater-Brückenfazilität und Ausgabe der Wandelanleihen.

(3)-Die Prozentänderung nach Rückzahlung der Stillwater-Brückenfazilität repräsentiert die Bewegung in der Finanzinformation vor und nach der Rückzahlung der Stillwater-Brückenfazilität und Ausgabe der Wandelanleihen.

(4)-Nach Rückzahlung der Stillwater-Brückenfazilität und spezifischer Emission illustriert Sibanye-Stillwaters Pro-forma-Finanzinformation nach Rückzahlung der Stillwater-Brückenfazilität, Ausgabe der Wandelanleihen und

spezifischen Emission.

(5)-Die Prozentänderung nach Rückzahlung der Stillwater- Brückenfazilität und spezifischer Emission repräsentiert die Bewegung in der Finanzinformation vor und nach der Rückzahlung der Stillwater-Brückenfazilität, Ausgabe der Wandelanleihen und

spezifischen Emission. 6. Versand eines Rundschreibens und Ankündigung der Hauptversammlung

Den Aktionären wird hiermit mitgeteilt, dass ein Rundschreiben (Rundschreiben) mit unter anderem den Einzelheiten der Wandelanleihen, der spezifischen Emission, des einfachen Beschlusses, einer Ankündigung der Hauptversammlung (Hauptversammlung) und ein Proxy-Formular den Aktionären am Donnerstag, den 2. November 2017 zugeschickt wird.

Hiermit wird den Aktionären bekannt gegeben, dass die Aktionärshauptversammlung am Montag den 4. Dezember 2017 um 9Uhr (südafrikanische Zeit) in Sibanye-Stillwater Academy, Rietkloof 349, Glenharvie, 1786, Südafrika, abgehalten wird, um die einfache Beschluss, beschrieben im Rundschreiben, zu prüfen und bei Eignung mit oder ohne Abänderung zu verabschieden.

Den Aktionären wird weiter mitgeteilt, dass das Rundschreiben ab dem Versanddatum auf der Webseite des Unternehmens, www.sibanyestillwater, zur Verfügung steht.

Die wichtigen Termine und Zeiten hinsichtlich der Hauptversammlung sind unten angegeben. Inhaber von American Depository Receipts (Hinterlegungsscheine) werden Korrespondenz von der Depository Bank (BNY Mellon) mit den entsprechenden Terminen erhalten, die von den folgenden Terminen abweichen können.

Aktion Der Stichtag zum Zweck des Erhalts der Freitag, 27. Oktober Benachrichtigung für die Hauptversammlung 2017 (das Datum, an dem ein Aktionär im Aktionärsregister eingetragen sein muss, um

die Ankündigung der Hauptversammlung zu erhalten).

Versand des Rundschreibens an die Aktionäre- Donnerstag, 2. Novemb

er 2017

Letzter Tag und Zeit um die elektronische Montag, 20. November Teilnahme an der Hauptversammlung bekannt 2017

zu geben, 9Uhr (südafrikanische Zeit) am

- Letzter Tag zu handeln, um an der Teilnahme Dienstag, 21. Novembe zur und Abstimmung auf der Hauptversammlung r

berechtigt zu 2017 sein.

- Stichtag zur Bestimmung, ob Aktionäre an der Freitag, 24. November Teilnahme zur und Abstimmung auf der 2017 Hauptversammlung berechtigt

Letzter Tag und Zeitpunkt um Proxy-Formulare Donnerstag, 30. Novem bei Transfer Secretaries einzureichen, 9Uhr ber

(südafrikanische Zeit) 2017 am

- Aktionaershauptversammlung um , 9Uhr Montag, 4. Dezember (südafrikanische Zeit) am 2017

-

Veröffentlichung der Ergebnisse der HauptversMontag, 4. Dezember

ammlung bei 2017 SENS

- Veröffentlichung der Ergebnisse der HauptversDienstag, 5. December

ammlung in der südafrikanischen 2017 Presse

-

Corporate Advisor: Qinisele Resources Proprietary Limited Reporting Accountants: KPMG Inc. South African Legal Advisor: Edward Nathan Sonnenbergs Inc. US Legal Counsel: Linklaters LLP Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Sibanye Gold Limited Trading as Sibanye-Stillwater Reg. 2002/031431/06

Incorporated in the Republic of South Africa

Share code: SGL ISIN - ZAE000173951 Issuer code: SGL

(Sibanye-Stillwater,the Company and/or the Group)

Registered Address: Constantia Office Park

Bridgeview House Building 11 Ground Floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park 1709 Postal Address: Private Bag X5 Westonaria 1780

Tel +27 11 278 9600 Fax +27 11 278 9863

