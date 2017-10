Amazon (WKN:906866) feuert aus allen Rohren. Der dritte Quartalsbericht des Unternehmens hat die Anleger begeistert und die Aktien am Freitag um bis zu 13,6 % in die Höhe getrieben. Hierbei geht es aber um mehr als nur um die Zahlen. Amazons drittes Quartal war vollgepackt mit nützlichen Informationen für die Aktionäre, einschließlich neuer Informationen über die Physical Stores, die Pläne des Managements für Whole Foods und darüber, wie der Prime Day dem Quartal Auftrieb gab.

Amazons neues Umsatzsegment Physical Stores

Die Investoren, die sich Amazons Quartalsberichte anschauen, haben vielleicht ein Segment namens "physische Geschäfte" bemerkt. Einschließlich der Umsätze aus der Übernahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...