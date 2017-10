Das ging aber schnell.



Amazon (WKN:906866) meldete am Donnerstagabend Rekordzahlen, was die Aktie auf ein neues Allzeithoch sandte. Es gibt viel zu tun, aber CEO Jeff Bezos hat einen besonders interessanten Leckerbissen in der Pressemitteilung veröffentlicht. Bezos hob die Fortschritte hervor, die das Unternehmen mit Alexa und den Echo-Geräten gemacht hatte. Bezos, sagte, dass Alexa jetzt 25.000 Fähigkeiten erreicht habe.

25.000 und mehr

Anfang Juni hatte Amazon Hardware-Chef David Limp ein Interview mit USA Today geführt und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Apple (WKN:865985) erklärt, damit Alexa und Siri zusammenarbeiten können. Damals gab Limp bekannt, dass Alexa 13.000 Fähigkeiten besaß. Mit anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...