HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Post mit "Buy" und einem Kursziel von 45 Euro in die Bewertung aufgenommen. Da der Wert der SPARTE DHL Express gemessen am weltweiten Marktanteil unterbewertet sei und er zudem die Hoffnung auf steigende Frachtpreise habe, sehe er bei der Post-Aktie weiteres Kurspotenzial, schrieb Analyst Stuart Gordon in einer Studie vom Dienstag. Die Anteile der Deutschen Post verteuerten sich sich in den vergangenen zwölf Monaten um fast 40 Prozent - der Kurs hatte zudem Ende vergangener Woche mit 39,72 Euro ein Rekordhoch erreicht./zb/mis

Datum der Analyse: 31.10.2017

ISIN DE0005552004

AXC0045 2017-10-31/08:06