Lyss - Die Industriegruppe Feintool hat im dritten Quartal 2017 die Verkäufe erneut deutlich gesteigert und hält an der Zielsetzung für das Gesamtjahr fest. Der Gruppenumsatz wuchs um 11% auf 153,4 Mio CHF, wie das auf Feinschneiden und Umformen von Metallteilen spezialisierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Rechnet man die Währungseffekte heraus, ergibt sich ein Plus in Lokalwährungen von 9,5%.

Die Basis für das kräftige Wachstum kommt aus dem Bereich Serienteilefertigung (System Parts), wo der Umsatz in den Monaten Juli bis September um 11% (+9,9% in LW) auf 135,3 Mio CHF in die Höhe kletterte. Aber das Geschäft mit Pressen und Anlagen (Fineblanking Technology) ...

