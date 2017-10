IRW-PRESS: Gossan Resources Limited: Gossan Resources präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 2. und 3. November 2017

Gossan Resources präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 2. und 3. November 2017

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,

wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 2. und 3. November 2017 in München an unserem Stand mit der Nummer 8 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Gossan Resources Limited (WKN: 904435; Symbol: GSR) zu informieren.

Aktionärsbetreuung ist uns sehr wichtig. Daher freut es mich besonders, dass wir Sie auch in diesem Jahr wieder auf der wichtigsten europäischen Rohstoffmesse in München begrüßen dürfen, um Ihnen persönlich von unseren Entwicklungen berichten zu können, so Douglas Reeson, Chairman und CEO von Gossan.

Die letzten Pressemeldungen von Gossan Resources Limited finden Sie hier:

- Frühwarnbericht: Aktienbesitz des CEO von Gossan liegt bei über 18,7 % der ausstehenden Aktien: https://goo.gl/7jCkie - Gossan erhält 787.356 $ für Übertragung von Frac-Sand-Konzessionsgebiet Manigotagan: https://goo.gl/YaLBZu - Gossan setzt Gespräche über Eintreibung von Verbindlichkeiten in Höhe von 750.000 $ fort: https://goo.gl/HLShCv - Gossan grenzt zusammenfallende geochemische und geophysikalische Bohrziele im Zinkkonzessionsgebiet Sturgeon Lake ab: https://goo.gl/44Mn3n

Edelmetallmesse München am 2. und 3. November 2016

Münchner MVG Museum Ständlerstraße 20 81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.de

Über Gossan Resources:

Gossan Resources Limited erschließt ein neues Explorationskonzessionsgebiet im zinkreichen polymetallic Sturgeon Lake Greenstone Belt im Nordwesten von Ontario, für das ein Bohrprogramm in diesem Winter genehmigt wurde. Gossan verfügt über ein breit gestreutes Portfolio an Konzessionsgebieten, die Gold, Platingruppen- und Grundmetalle sowie Spezial- und sekundäre Metalle, Vanadium, Titan, Tantal, Lithium und Chrom enthalten. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine umfassende Lagerstätte an äußerst reinem, magnesiumreichem Dolomit sowie über eine Lizenzgebührenbeteiligung an einer Frac-Sand-Lagerstätte. Alle Mineralexplorations- und -erschließungskonzessionsgebiete von Gossan befinden sich in Manitoba und im Nordwesten von Ontario. Das Unternehmen notiert an der TSX Venture und and der Frankfurter Börse / Freiverkehr & Xetra und verfügt zurzeit über 33.580.400 ausstehende Stammaktien.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gossan.ca oder über:

Douglas Reeson, Chairman & CEO Gossan Resources Limited Tel: (416) 533-9664 E-Mail: info@gossan.ca

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38341 51068

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA3834151068

AXC0049 2017-10-31/08:21