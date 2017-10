flatex Morning-news

Marktüberblick

Auch in der neuen Börsenwoche ist von einer DAX-Schwäche bis dato nicht viel zu erkennen. Der Deutsche Aktienindex schloss via Xetra bei 13.240,33 Punkten. Das Handelsvolumen jedoch reduzierte sich im Vergleich zu den letzten zwei Handelstagen und lag bei 3,230 Mrd. Euro. Hier dürfte der Montag als Brückentag auch eine Rolle gespielt haben. Dennoch erreichte der DAX mit 13.255,38 Punkten ein neues Rekordhoch. Die restlichen europäischen Leitindizes tendierten uneinheitlich. Während Zürich, Paris und London Abgaben zu verzeichnen hatten, konnte der EuroStoxx50 um 0,27 Prozent auf 3.662,18 Zähler steigen. Der Gewinner in der europäischen Börsenlandschaft war der spanische Aktienmarkt, vor allem der Leitindex IBEX35, der um 2,44 Prozent auf 10.446,00 Punkte zulegte. Der durch die spanische Zentralregierung abgesetzte Regionalchef Puigdemont soll sich nach Belgien abgesetzt haben, da gegen ihn mittlerweile Anklage aufgrund von Rebellion und Verfassungsbruch erhoben wurde. An der Wall Street beendeten die drei US-Leitindizes den Handelstag uneinheitlich. Während der Dow Jones und der S&P500 leichte Abgaben zu verzeichnen hatten, konnte der NASDAQ100 neue Rekorde erreichen.

Am Dienstag ruht der Börsenhandel feiertagsbedingt durch den Reformationstag. Im Rest Europas und vor allem in den USA wird aber gehandelt. So wird bereits am Morgen um 07:30 Uhr das französische BIP für das dritte Quartal veröffentlicht. Im weiteren Verlauf werden um 08:45 Uhr französische Konsumausgaben für den September und französische Verbraucherpreise für den Oktober ausgewiesen. Um 11:00 Uhr folgen Daten für die Eurozone. Zeitgleich werden die Arbeitslosenquote für den September, die Verbraucherpreise für den Oktober und das BIP für das dritte Quartal veröffentlicht. Aus den USA werden am Nachmittag um 13:30 Uhr der Arbeitskostenindex für das dritte Quartal, um 14:00 Uhr der CS&P/Case-Shiller-Hauspreisindex für den August, um 14:45 Uhr der Chicago-Einkaufsmanagerindex für den Oktober und um 15:00 Uhr das Verbrauchervertrauen von Conference Board für den Oktober publiziert. Von der Unternehmensseite stehen am frühen Morgen Quartalsergebnisse von Sony (JP), BNP Parisbas (FR), Airbus (NL) und BP (GB) an. Aus den USA werden ebenso Quartalsberichte von Pfizer, Under Armour, Mastercard, Kellogg, Archer Daniels Midland, Checkpoint Software und United States Steel veröffentlicht.







Ausblick DAX

Am Dienstag gaben sich die asiatisch-pazifischen Leitindizes bis dato überwiegend richtungslos. Die Ausnahme bilden die südkoreanischen Indizes, die kräftig zulegen konnten. Die US-Futures tendieren leicht freundlich. In Deutschland bleiben die Börsen am Reformationstag geschlossen, außerbörslicher Handel ist vereinzelt möglich.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Montag mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 13.229,57 Punkten. Ausgehend vom Tagestief bei 13.214,59 Punkten bis zum neuen Rekordhoch von 13.255,38 Punkten könnten die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher auszumachen sein. Die Widerstände wären bei 13.230/13.235/13.240/13.246 und 13.255 Punkten zu ermitteln. Weitere Projektionen bei 13.265/13.271 und 13.281 Punkten lägen noch als weitere Zielmarken vor. Die nächsten Unterstützungen fänden sich bei 13.224 und 13.215 Punkten, sowie auf Projektionsbasis bei 13.205/13.199 und 13.189 Punkten.

