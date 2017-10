NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea Group von 35,50 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsperspektiven für Investitionsgüterkonzerne wie den Anlagenbauer Gea hätten sich aufgehellt, schrieb Analystin Analystin Daniela Costa in einer Branchenstudie vom Dienstag. Gründe seien alternde Maschinen bei den Kunden, die zunehmende Notwendigkeit eines Kapazitätsausbaus bei ihnen sowie ein günstigeres Finanzierungsumfeld. Insgesamt scheine die Erholung aber weitgehend in die Kurse der Konzerne eingepreist./mis/zb

Datum der Analyse: 31.10.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006602006

AXC0055 2017-10-31/08:41