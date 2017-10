Der abgesetzte Regierungschef Carles Puigdemont weilt mit fünf Ex-Ministern in Belgien - womöglich, um dort Asyl zu beantragen. Daheim in Barcelona bleibt am ersten Tag der Zwangsverwaltung der angekündigte Widerstand aus.

Zum ersten Mal seit Wochen hat Spanien am Montag im Streit um die Unabhängigkeit von Katalonien aufgeatmet. Der erste Arbeitstag, an dem die spanische Zwangsverwaltung in der Region griff, verlief ohne Zusammenstöße. Die Mitglieder der ehemaligen katalanischen Regierung, die Madrid am vergangenen Freitag ihres Amtes enthoben hatte, akzeptierten am Montag die Entscheidung und versuchten anders als befürchtet, nicht weiter die Arbeit in ihren Büros fortzusetzen.

Schon ab 8 Uhr morgens hatten sich vor den Behörden und vor dem Regierungssitz in Barcelona zahlreiche Kamerateams aufgebaut - in Erwartung möglicher Tumulte. Sie warteten vergeblich. Der abgesetzte katalanische Regierungschef Carles Puigdemont erschien nicht in seinem ehemaligen Büro an der Plaza Sant Jaume. Er hatte lediglich am Morgen auf Instagram einen politischen Stinkefinger Richtung Madrid geschickt und ein Foto aus dem Innenhof des Regierungssitzes mit der Zeile "Bon dia", samt Smiley veröffentlich. Niemand aber hat ihn in das Gebäude hinein- oder hinausgehen sehen.

Wenige Stunden später war klar, dass Puigdemont auch am Nachmittag nicht mehr dort erscheinen würde: Er befindet sich in Belgien, ebenso wie fünf weitere abgesetzte Minister seiner ehemaligen Regierung. Offenbar will der Unabhängigkeitskämpfer sich dort dem Zugriff der spanischen Justiz entziehen.

Der belgische Staatssekretär für Immigration hatte am Sonntag erklärt, Katalanen, die sich politisch verfolgt fühlen, könnten in Belgien Asyl beantragen. Bis jetzt gab es noch keine offizielle Bestätigung für ein Asylgesuch. Am Montagabend aber erklärte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...