Der durch die Swiss Life Asset Managers geführte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties erwarb im Oktober 2017 eine Wohnliegenschaft in Arbon und eine Geschäftsliegenschaft in Sion. Der Fonds investiert in Wohnliegenschaften und in ausgesuchte Geschäftsliegenschaften, die sich vorzugsweise in Schweizer Städten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...