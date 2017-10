DigiTar, Inc. kündigt einen weiteren wichtigen Durchbruch in der -Sicherheitstechnologie an!

Erweiterte Safe Search-Protection für Facebook, Wikipedia, & Twitter Such-Filterung

September 2017; (Boise, ID USA): - DigiTar, Inc. kündigt heute an, dass die WebProtectMe-Sicherheitsplattform des Cloud-Services für Mobilgeräte mit hochmodernen und hochtechnologischen neuen Sicherheitsfunktionen ergänzt wurde.

Was ist das?

DigiTar freut sich, eine beträchtliche Erweiterung bei der Anzahl der Seiten, die für WebProtectMe Safe Search zur Verfügung stehen, ankündigen zu dürfen, die nun auch Wikipedia, Twitter & Facebook miteinschließen. Dies ist eine Ergänzung unseres bestehenden Safe-Search-Supports für Google, Youtube, Yahoo, Bing, Vimeo & Tumblr.

Welchen Nutzen hat es für mich?

Seiten wie Wikipedia und Twitter werden nicht vollkommen gesperrt, man kann sie nun zulassen, und WebProtectMe filtert automatisch anzügliche Suchbegriffe wie "Sex", "Porno" und sonstige anstößige Begriffe, einschließlich der von Ihnen definierten, aus! (Das Ausfiltern von kundenspezifischen Suchbegriffen ist ein Premium Feature)

Alle WebProtectMe-Kunden können den Vorteil der erweiterten Safe Search-Funktion schon heute nutzen! Am besten von allem ist, dass sie ohne Aufpreis in WebProtectMe inbegriffen ist.

Weitere Informationen erhalten Sie bei DigiTar unter http://digitar.eu/, oder Sie wenden sich an Investor Relations, Fintresa Finanz & Treuhand, AG, Natan Rotenberg, unter rotenberg@fintresa.ch, Telefon: Fon: + 41-61-971 7688.6

