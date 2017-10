Viel los war auf dem Parkett im Oktober nicht. Erst in den vergangenen Tagen kam wieder Bewegung in die Kurse - inklusive mehrerer Rekordhochs. Zeit zum Aussteigen? Oder doch lieber beim kleinsten Rücksetzer nachkaufen?

Startet die Börse jetzt die Jahresendrally? Seit Anfang Oktober pendelten die Aktienmärkte mehr oder weniger seitwärts, bevor es in den vergangenen Tagen endlich wieder deutlicher aufwärts ging. Denn einen oder anderen Rekord haben die Leitindizes rund um den Globus dabei markiert. Am Montag erst wurde an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq ein neues Allzeithoch erreicht und auch der Dax hat vor kurzem erstmals in seiner Geschichte die Marke von 13.000 Punkten überwunden. Doch die Schwankungen auf dem Parkett sind nach wie vor minimal. Das kann sich allerdings schnell wieder ändern. Sehr zur Freude derer, die auf solche Rücksetzer nur warten.

Oder ist es vielleicht schon zu spät, in den Aktienmarkt einzusteigen? Schließlich läuft die Hausse schon im neuen Jahr - ein sehr, sehr langer Bullenmarkt. Der bekannte und äußerst erfolgreiche Investor Carl Icahn sagte einmal: "Du musst Aktien kaufen, wenn sie keiner haben möchte. Das ist das wahre Geheimnis." Damit fasst er mit wenigen Worten einen der erfolgreichsten Anlagestile überhaupt zusammen: das antizyklische Investieren. Der legendäre Wirtschaftsprofessor Benjamin Graham hat es erfunden, sein Schüler und mittlerweile Börsen-Superstar Warren Buffett hat es perfektioniert und Icahn investiert danach. Im Umkehrschluss würde das heißen, zu verkaufen, wenn alle Aktien haben möchten.

Aber das ist derzeit nicht der Fall. Es sind vor allem die Institutionellen, die investiert sind. An den Privatanlegern ist die Rally der vergangenen Jahre mehr oder weniger vorbei gegangen. Das zeigen auch die Daten des Deutschen Aktieninstituts: Die Aktionärsquote verharrt seit Jahren auf relativ niedrigem Niveau. Nur 14 Prozent der Bundesbürger haben Aktien oder Aktienfonds. Trotzdem fließt viel Geld in den Markt, aber eben das der Profianleger. "Derzeit gibt es gefühlt keine Alternativen zur Aktie, was zu immer weiteren Zuflüssen führt", sagt Götz Albert, Head of Portfolio Management Small & Mid Caps bei der Fondsgesellschaft Lupus Alpha. "Positive Performance erzeugt dann weitere Performance - das gilt aber eben auch, wenn sich das Bild mal umdreht." Doch soweit scheint es noch nicht zu sein.

Die Zinswende lässt auf sich warten, noch immer fluten die Notenbanken die Märkte mit billigem Geld. "Viel Nachfrage also, die die Preise treibt", sagt auch Jochen Knoesel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...