Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Swiss Re von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 99 auf 95 Franken gesenkt. Der Rückversicherer überzeuge zwar mit finanzieller Stärke, hohem Überschusskapital und marktführenden Fähigkeiten in vielen Bereichen, schrieb Analyst Johnny Vo in einer Studie vom Dienstag. Allerdings dürften die Schweizer in einigen Bereichen mehr Probleme als Teile der Konkurrenz haben, mit dem schwierigen Preisumfeld zurechtzukommen./mis/zb Datum der Analyse: 31.10.2017

ISIN: CH0126881561