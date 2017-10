IRW-PRESS: 360 Blockchain Inc.: 360 Blockchain Inc. ernennt Strategic Advisor und meldet Unternehmensupdate

Jeff Koyen bringt umfassende Erfahrung in Bereichen Hightech, Blockchain und Kryptowährungen mit ein

Vancouver (British Columbia), 31. Oktober 2017. 360 Blockchain Inc. (CSE: CODE, FWB: C5B) (360 oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Jeff Koyen zum Strategic Advisor hinsichtlich der Geschäftsentwicklung des Unternehmens bekannt zu geben. Das Führungsteam von 360 Blockchain hat den erfolgreichen Monaco Growth Forum Blockchain Summit, der am 17. Oktober in London bzw. am 19. Oktober in Monaco stattgefunden hat, gesponsert und daran teilgenommen und meldet ein Unternehmensupdate.

- Jeff Koyen wird in das Führungsteam von 360 Blockchain Inc. aufgenommen. - 360 Blockchain Inc. hat den Monaco Growth Forum Blockchain Summit in London und Monaco, der auf Class CNBC übertragen wurde, gesponsert und dabei präsentiert. - 360 Blockchain Inc. wird als Anlageinstrument zur Maximierung der Exposition im Blockchain-Bereich fungieren.

Wir freuen uns, Jeff im Team von 360 willkommen zu heißen, sagte Director Brian Keane. Jeff Koyen ist ein preisgekrönter Journalist und Unternehmer, der seit dem Jahr 2014 als Investor und Händler in den Bereichen Kryptowährungen und Blockchain tätig ist. Als Medienstratege und Berater wird Jeff für seine Scharfsinnigkeit hinsichtlich aufkommender Trends geschätzt und er kann eine umfassende Erfolgsbilanz bei der Einführung neuer digitaler Projekte sowohl für Start-ups als auch für traditionelle Medienunternehmen vorweisen, fügte Herr Keane hinzu.

Herr Koyen ist ein Absolvent der Rutgers University. Er fungiert als CEO und Founder von Assignmint.com, Editor in Chief von New York Press, Deputy Editor von Forbes Traveler, Editorial Director und Creative Strategist von Vocativ sowie als News Editor von Mansion Global (Dow Jones). Als Journalist erscheinen seine Zeilen regelmäßig in der New York Times, The Guardian, New York Post, Wired, New York Magazine, Crains New York Business und anderen Medien.

Director Brian Keane setzte sein Update von 360 fort: Wir sind davon überzeugt, dass die Blockchain-Technologie noch nie dagewesene Möglichkeiten für Investitionen und Wachstum bietet. Wir sind bestrebt, in vier bis sechs Unternehmen dieser Branche zu investieren. Das Interesse ist sehr groß und wir haben mehrere Angebote vorliegen. Wir führen zurzeit eine sorgfältige Kaufprüfung durch und gehen davon aus, schon bald unsere ersten Geschäfte abzuschließen. Das Eigenkapital, das wir in Blockchain-Technologien investieren werden, wird bewertet, damit wir bestmöglich von unserer Expertise und unserem Kapital profitieren, und diese weisen beträchtliches Potenzial auf. Eine direkte Investition in ICOs entspricht nicht unserer Strategie, doch die Blockchain-Technologie in Zusammenhang mit Kryptowährungen passt sehr gut zu uns.

Über 360 Blockchain Inc. Unsere Mission:

Stärkung von Blockchain-Technologien mit Kapital und Erfahrung, um einen exponentiellen Wert zu schaffen.

Beschreibung des Unternehmens: 360 Blockchain Inc. bedient sich bei der Beschleunigung der Entwicklung und Anwendung revolutionärer Blockchain-Technologien eines ganzheitlichen Ansatzes, indem es Kapital und Expertise investiert. Wir sind der Auffassung, dass die Blockchain-Technologie - im Wesentlichen ein verteiltes System, das transparent und unbestechlich ist - das Potenzial aufweist, die Art und Weise, wie Geschäfte durchgeführt werden, grundlegend zu verändern, und dabei Sicherheit bietet, Kosteneinsparungen erzielt und eine Effizienz erreicht, die es in der digitalen Welt des Internets noch nicht gegeben hat. Das Hauptaugenmerk von 360 Blockchain wird auf die Identifizierung und Stärkung von Blockchain-Technologien für Kryptowährungen, Smart Contracts, eSports, die Datenverwaltung, das Internet der Dinge, den Aktienhandel, Datenschutzanwendungen und vieles, vieles mehr gerichtet sein.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Joe Bleakley Investor Relations Telefon: 1 (778) 806-5150 E-Mail: info@360blockchaininc.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die beträchtliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, das Branchenumfeld und die Abhängigkeit von Genehmigungen der Behörden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen bei der Erstellung solcher Informationen als ungenau erweisen könnten, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten daher nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -, sofern dies nicht von den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41276 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41276&tr=1

