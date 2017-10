Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegen den US-Dollar etwas tiefer tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1637 Dollar. In New York hatte er gegen 21 Uhr zuletzt mit 1,1650 Dollar notiert. Gegenüber dem Richtkurs vom Freitag von 1,1612 Dollar legte der Euro dagegen etwas zu.Positive Impulse kamen in der Früh von neuen ...

