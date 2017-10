FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag nur wenig verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,1 Prozent auf 162,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,36 Prozent.

Der Handelsauftakt am deutschen Rentenmarkt verlief wegen des Feiertags in sehr ruhigen Bahnen. Im Tagesverlauf könnten noch weitere Konjunkturdaten für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen.

Für Frankreich und den Euroraum werden Inflationszahlen veröffentlicht. Außerdem wird es neue Daten zur Arbeitslosigkeit im Währungsraum geben./tos/zb

ISIN DE0009652644

AXC0070 2017-10-31/09:27