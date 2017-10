Wenn das Jahr 2018 ankommt, dann wird das Jahr 2017 wahrscheinlich als das Jahr der Kryptowährungen in die Geschichte eingehen. Am vergangenen Wochenende verzeichnete Bitcoin, die größte aller Kryptowährungen, ein neues Allzeithoch. Die Mutter aller digitalen Währungen landete auf einem Tageshoch von 6151 US-Dollar, was die Marktkapitalisierung der Kryptowährung kurzzeitig auf über 100 Milliarden US-Dollar hob. Der Gesamtwert der verbleibenden 1184 Kryptowährungen zusammen betrug am 21. Oktober 2017 nur 70 Milliarden US-Dollar.



Seit Beginn des Jahres hat Bitcoin um mehr als 500 % zugelegt und einige Experten glauben, dass da noch mehr geht. Als nächstes könnte Bitcoin auf 10.000 US-Dollar ...

