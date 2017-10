Hannover - Die Renditen deutscher Bundesanleihen zeigten in der ersten Wochenhälfte gen Norden, in der zweiten gen Süden, sodass zehnjährige Bunds wieder bei 0,40% liegen, so Bernd Krampen von der Nord LB.Stärker hätten die Renditen amerikanischer Treasuries bis kurzzeitig über 2,45% angezogen, sodass der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen erstmals seit April 2017 wieder über 200 Basispunkte angestiegen sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...