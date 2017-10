Trotz ihres Risikos werden Rohstoffe als Anlageklasse bei Privatanlegern immer beliebter. Eine attraktive Möglichkeit bieten sogenannte Exchange Traded Commodities (ETCs). Doch auch die haben Vor- und Nachteile.

"Aktien und Anleihen sind mir zu teuer, Immobilien ausverkauft, Kunst zu speziell und Bitcoins zu spekulativ.", sagte mir unlängst jemand. Da wundert es nicht, wenn derzeit vermehrt Rohstoffe in den Fokus von Anlegern geraten. Zumal die momentanen Preisniveaus sehr niedrig sind. Seit 2009 sind sie extrem gefallen, und so mancher Analyst sieht bereits die Trendwende nahen. Ob dem so sein wird, wird sich zeigen, aber immerhin scheint es gute Gründe dafür zu geben, Rohstoff-Anlagen in Erwägung zu ziehen.

Zudem sind Erdöl, Aluminium oder Gold handfeste Dinge, die sich jeder vorstellen kann, die Informationslage zu den Produkten ist gut und die Preise transparent und nachvollziehbar. Hinzu kommt, dass aus Investorensicht Rohstoffe zudem den Vorteil haben, dass sie nur gering mit klassischen Finanzanlagen korrelieren. Der Preis für Kupfer wird unter anderem von der Nachfrage nach Elektromobilität getrieben, und nicht vom aktuellen Zinsniveau und Aktienkursen. Für Industriemetalle ist die Nachfrage aus China entscheidend und bei Erdöl das Wirtschaftswachstum in Schwellenländern. Am ehesten bewegen sich Rohstoffe noch mit der Inflation in Einklang, was wiederum ein zusätzliches Argument für Rohstoffe sein mag.

Für den kleinen Investor ist es aber traditionell schwer, an der Wertentwicklung der Rohstoffmärkte teilzuhaben. Schließlich lassen sich Aluminium, Kupfer oder Erdöl nicht besonders handlich und einfach lagern. Darüber hinaus bedarf es einer gewissen Größe, um an den Terminmärkten mitzuspielen. Ein Future Kontrakt Brent Öl an der internationalen Terminbörse ICE bezieht sich immerhin auf 1.000 Barrel Rohöl (ein Barrel sind etwa 159 Liter, macht exakt 158.987 Liter Öl pro Future-Kontrakt). Kohle gibt es ab 1.000 Tonnen, Aluminium, Kupfer und Zink in Einheiten zu je 25 Tonnen, und Gold an der Londoner Metallbörse in Kontrakten zu je 100 Unzen, was für den normalen Anleger offensichtlich ...

