Los Angeles - Die preisgekrönte Dramaserie "House of Cards" wird US-Medien zufolge nach sechs Staffeln zu Ende gehen. Die Entscheidung, die Serie zu beenden, sei schon vor Monaten gefallen, berichtete die "New York Times" am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf eine Sprecherin des Streamingdienstes Netflix. Die Nachricht vom Aus der Serie um den fiktiven US-Präsident Frank Underwood fällt zeitlich mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Hauptdarsteller Kevin Spacey (58) zusammen.

Der 46-jährige Schauspieler Anthony Rapp ("A Beautiful Mind", "Star Trek: Discovery") hatte Spacey eines ...

