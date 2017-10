von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag Die Mutter beeindruckte so mit einem Umsatzsprung von rund 24 Prozent auf 27,8 Milliarden Dollar. Es war das 15. Quartal in Folge mit zweistelligen Umsatzzuwächsen. Der Gewinn stieg um 33 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar und lag ebenfalls über den Erwartungen. Dank des Handybetriebssystems ...

Den vollständigen Artikel lesen ...