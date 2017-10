Seoul - Trotz Krisenstimmung in der Führungsetage hat Samsung dank des brummenden Chip-Geschäfts erneut ein Rekordergebnis erzielt. Im dritten Quartal 2017 stieg der Überschuss im Jahresvergleich um 150 Prozent auf 11,2 Billionen Won (8,6 Milliarden Euro), wie der Marktführer bei Smartphones, Speicherchips und Fernsehern am Dienstag mitteilte. Der Umsatz des südkoreanischen Unternehmens kletterte um mehr als 14 Billionen Won auf 62,05 Billionen Won. Der Apple -Rivale will bis Jahresende die diesjährigen Investitionen auf das Rekordniveau von 46,2 Billionen Won schrauben.

Vor allem das Halbleitergeschäft, in dem Samsung mit Abstand den grössten Spartengewinn erzielt, legte deutlich zu. Der operative Gewinn lag dort im dritten Quartal bei 9,96 Billionen Won - so hoch wie noch nie. Insbesondere die Nachfrage von "Datenzentren und neuen Smartphones" hätten das Geschäft angetrieben, hiess es. Auch für das vierte Quartal erwartet Samsung bei Speicherbausteinen eine robuste Nachfrage.

Noch vor zweieinhalb Wochen hatte der Leiter des Halbleitergeschäfts, Kwon Oh Hyun, von einer "beispiellosen Krise" im Unternehmen ...

