Linz - Im Vorfeld der Parlamentswahlen konnte sich die Tschechische Krone zum EUR deutlich festigen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Der EUR/CZ-Kurs habe in den letzten Wochen über 2% verloren und mit 26,55 einen neuen Tiefstand erreicht.

