Pünktlich zum schaurigsten Tag des Jahres bringt AMC Networks heute den Premium Video-Streaming-Service SHUDDER nach Deutschland und Österreich und damit bestes Entertainment aus den Genres Horror, Thriller und Suspense.



Seit dem US-Start von SHUDDER (http://shudder.com) im Jahr 2015 hat sich der Premium Video-Streaming-Service durch die große Auswahl an Fan-Favoriten, Klassikern, Originals und Exclusives unter Genre-Fans weltweit einen Namen gemacht. Das Angebot auf SHUDDER ist einzigartig, da ein Großteil der angebotenen Filme und Serien nur hier verfügbar sind. Das macht SHUDDER zur idealen Ergänzung zu anderen Streaming-Diensten.



Serien-Highlights zum Start des Streaming-Dienstes in Deutschland sind u.a. die preisgekrönte Sci-Fi-Supernatural Serie und SHUDDER Original MISSIONS und die Streaming-Premiere des Dreiteilers HINTER DEN MAUERN. Bis Ende des Jahres werden weitere Highlights die Auswahl auf SHUDDER vervollständigen, darunter die Deutschlandpremiere der Serienadaption des Horror-Klassikers WOLF CREEK oder auch LET ME MAKE YOU A MARTYR, eine Streaming-Premiere mit Kult-Schock-Rocker Marilyn Manson.



Linda Pan, SVP, New Digital Business: "Der Start des Dienstes in diesem Markt zeigt deutlich die wachsende Nachfrage nach Angeboten im Bereich Genre-Entertainment. Wir sind sehr zufrieden mit der Filmauswahl, die zum Start des Dienstes verfügbar ist und regelmäßig durch neue Programme erweitert wird."



Hinter der Bibliothek stecken zwei wahre Experten: Die Kuratoren Sam Zimmerman, früher Redakteur beim Kult-Magazin Fangoria, und Colin Geddes, 20 Jahre lang Organisator der TIFF "Midnight Madness".



"Deutschlands Genre-Fans sind einzigartig und es hat großen Spaß gemacht die Inhalte speziell für sie zusammenzustellen und somit SHUDDER als erste Anlaufstelle für Content aus den Bereichen Thriller, Suspense und Horror weiter zu etablieren.", so Sam Zimmerman.



SHUDDER ist derzeit via Web, iOS/tvOS, Android/Chromecast, Fire TV und Xbox One verfügbar. Der Dienst ist monatlich für 4,99EUR, bzw. im Jahresabo für 49,99EUR erhältlich.



Pressekontakt: Ramona Dröst Way to Blue 089- 24442 3046 ramona.droest@waytoblue.com