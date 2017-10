Mailand (ots/PRNewswire) -



Die multinationale Industrial Solutions hat einen weiteren Vertrag unterzeichnet zur Lieferung einer schlüsselfertigen Photovoltaik-Anlage (PV) mit Batterie-Energiespeicher (BESS) auf der Insel Korsika.



Kürzlich haben Nidec Industrial Solutions (NIS) und Corsica Sole (Projektentwickler und IPP) eine Absichtserklärung für den schlüsselfertigen Bau und die Wartung von vier Photovoltaik-Projekten mit Batteriespeicherung unterzeichnet. Diese Projekte sind Teil der 13 MWp Projektpipeline, die im Rahmen der französischen CRE ZNI-Ausschreibung vergeben wurden.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/592886/Nidec_ASI.jpg )



NIS und Corsica Sole haben einen EPC-Vertrag über einen dieser Projekte abgeschlossen und unterzeichnet. Das Vorhaben soll in der Nähe von Bastia, einem der größten Stromversorgungszentren Korsikas realisiert werden und hat eine Kapazität von 4.78MWp (PV) + 7.5MWh (BESS). "Dieses Projekt und die weiteren, zukünftigen Projekte zeigen, dass es bereits heute technisch möglich, wirtschaftlich machbar und sozial vorteilhaft ist, einen 100%igen Anteil an erneuerbaren Energien zu erreichen", sagt Michael Coudyser, CEO von Corsica Sole.



Der NIS-Lieferumfang beinhaltet EPC sowie eine zweijährige Wartung einschließlich der Lieferung eines 1,5 kV Wechselrichter aus eigener Herstellung, ARTICS Smart Energy, Nidec's Power Management System für intelligente Microgrids und Energiespeicherung sowie Design, Konstruktion, Installation und Inbetriebnahme. Die Anlage soll voraussichtlich bis April 2018 betriebsbereit sein. "Wir betrachten dieses Projekt" - sagt Matteo Rizzi, Leiter Global Sales PV & BESS bei Nidec Industrial Solutions - "als ein bedeutender Schritt zur Stärkung unserer führenden Position im Bereich erneuerbarer Energien". Der Bau der anderen drei Projekte wird 2018 beginnen.



Nidec Industrial Solutions ist derzeit der weltweit führende Anbieter von PV-, Batteriespeicherlösungen und intelligenten Microgrids mit einer installierten Leistung von mehr als 430 MWh in BESS und weiteren 59 MWh, die voraussichtlich noch in diesem Jahr in Betrieb gehen werden.



Der Erfolg von Nidec Industrial Solutions ist das Ergebnis umfassender Expertise in den Bereichen der Automatisierung und Power Quality begleitet von einer hohen Kompetenz in Forschung und Entwicklung. Ende letzten Jahres wurden zwei neue Anwendungen für das Power Conversion System (PCS) auf dem Markt gebracht: Der Wechselrichter ES1000, der speziell für die Maximierung der Netzleistung entwickelt wurde und Primär-, Sekundär- und Tertiärfrequenzregelung bietet sowie die GS1500, ein 1500V PCS für PV-Anlagen. Mit großem Erfolg konnte sich die neue GS1500 auf dem Markt behaupten, wodurch das Unternehmen weltweit bereits eine PV Leistung von mehr als 200 MW installieren konnte.



Pietro Lucchese: tel. +39-335-704-0604, e-mail: lucchese@nextcommunications.it



