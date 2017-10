Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit einer mehrheitlich positiven Tendenz haben sich die Börsen in Ostasien am Dienstag gezeigt. Dabei holte der Nikkei-225 zwischenzeitliche Verluste wieder auf, nachdem die Bank of Japan (BoJ) mitgeteilt hatte, weiter an ihrer expansiven Geldpolitik festzuhalten. Zudem bekräftigte die Notenbank ihre Erwartung, dass das avisierte Inflationsziel von 2 Prozent im Jahr 2019 erreicht wird, obwohl die Prognose für die Kerninflation in diesem und dem kommenden Jahr leicht gesenkt wurde. Im Gegenzug wurde allerdings die Wachstumsprognose für 2017 etwas nach oben genommen. Der Nikkei-225 schloss wenig verändert bei 22.012 Punkten, nachdem er im Verlauf schon mit 0,8 Prozent im Minus gelegen hatte.

"Das Fazit lautet, dass wir kurzfristig nicht mit einem Ende der expansiven Geldpolitik rechnen", sagte Ökonom Marcel Thieliant von Capital Economics. Er erwartet nach dem deutlichen Wirtschaftswachstum der vergangenen Monate allerdings eine leichte Abschwächung.

Der Schanghai-Composite legte nach den Vortagesabgaben um 0,1 Prozent auf 3.394 Punkte zu. Auch hier gab es eine Erholung von zwischenzeitlich deutlicheren Abgaben, was Marktteilnehmer auf die Stabilisierung am chinesischen Anleihenmarkt zurückführten. Die Rendite zehnjähriger Anleihen war am Vortag auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen. Die Investoren am Anleihemarkt hätten "leicht panisch" reagiert in der Erwartung einer weiteren Straffung der Geldpolitik durch die People's Bank of China, sagte Volkswirt Tommy Xie von der OCBC Bank. Die Notenbank pumpte am Dienstag zudem Liquidität in Höhe von 80 Milliarden Yuan in den Markt, doppelt soviel wie noch zu Wochenbeginn.

Überwiegend positive Konjunkturdaten gab es zudem aus Asien. So ist die Industrieproduktion im September in Japan weniger stark gefallen als erwartet. Die Stimmung in der chinesischen Wirtschaft hat sich im Oktober zwar etwas eingetrübt, blieb aber den 14. Monat in Folge über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert.

Hongkong und Sydney mit Abgaben

Auch in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index im späten Handel leicht aufwärts. Hier fiel die Aktie von Glencore um 1,7 Prozent. Das Unternehmen will die Aktie ab Januar 2018 von der Börse in Hongkong nehmen. Hintergrund sei das zu geringe Interesse der Investoren. Die Notierung in Hongkong wurde erst im Jahr 2011 aufgenommen.

Die Börse in Sydney gab ihre Vortagesgewinne dagegen wieder ab. Hier hätten Abgaben bei den Banken- und Minenwerten belastet, hieß es. Dennoch verzeichnete der Index im Oktober erstmals seit sechs Monaten wieder ein Plus. Dieses betrug 4 Prozent. Für die Aktien von BHP Billiton ging es um 0,3 Prozent nach unten.

Taiex-Index in Taiwan legt weiter zu

In Taiwan hat der Taiex-Index den Handel mit einem Plus von 0,3 Prozent und damit auf dem höchsten Stand seit 27 Jahren beendet. Zudem verzeichnete der Index im Oktober die beste monatliche Entwicklung seit Februar 2016. Erneut waren es die Technologiewerte, die den Index weiter nach oben trieben.

Auch für den Kospi-Index in Südkorea ging es mit einem Plus von 0,9 Prozent weiter aufwärts. Hier stützte das Kursplus der Aktie von Index-Schwergewicht Samsung, die sich um 1,9 Prozent erhöhte. Der Technologiekonzern hat im dritten Quartal bei deutlich höheren Umsätzen einen Rekordgewinn erzielt. Zudem kündigte das Unternehmen höhere Dividenden an. Dieses Jahr soll die Ausschüttung um 20 Prozent angehoben und von 2018 bis 2020 dann verdoppelt werden.

Ölpreise geben leicht nach - Goldpreis tritt auf der Stelle

Die Ölpreise gaben im asiatischen Handel einen kleinen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. Händler verwiesen zur Begründung auf vereinzelte Gewinnmitnahmen. Der Brent-Preis hatte am Ende der vergangenen Woche erstmals seit über zwei Jahren die 60-Dollar-Marke wieder überwunden. Am Markt herrscht weiter die Hoffnung, dass das Erdölkartell Opec seine preisstützenden Maßnahmen verlängern wird, wenn es Ende November in Wien zusammenkommt. Vor allem die Unterstützung solcher Maßnahmen durch Saudi-Arabien und Russland trieb zuletzt den Öl-Markt an. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI reduzierte sich um 0,3 Prozent auf 54,01 Dollar. Für Brent ging es um 0,1 Prozent auf 60,82 Dollar nach unten.

Der Goldpreis zeigte sich dagegen kaum verändert bei 1.276 Dollar je Feinunze. Teilnehmer verwiesen auf die noch im Wochenverlauf anstehenden wichtigen Ereignisse. Dabei steht neben dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober vor allem die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über den künftigen Präsidenten der US-Notenbank im Fokus.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.909,00 -0,17% +3,68% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.011,61 -0,00% +15,16% 07:00 Kospi (Seoul) 2.523,43 +0,86% +24,52% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.394,49 +0,12% +9,37% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.349,47 +0,03% +28,99% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.374,88 -0,03% +17,15% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.749,64 +0,07% +6,57% 10:00 BSE (Mumbai) 33.224,21 -0,13% +24,78% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1634 -0,1% 1,1643 1,1628 +10,6% EUR/JPY 131,61 -0,1% 131,72 132,20 +7,1% EUR/GBP 0,8808 -0,1% 0,8818 0,8837 +3,3% GBP/USD 1,3209 +0,0% 1,3204 1,3159 +7,1% USD/JPY 113,11 -0,0% 113,13 113,69 -3,2% USD/KRW 1120,09 -0,4% 1124,65 1124,74 -7,2% USD/CNY 6,6312 -0,2% 6,6465 6,6474 -4,5% USD/CNH 6,6316 -0,1% 6,6355 6,6490 -4,9% USD/HKD 7,8014 +0,0% 7,7995 7,7994 +0,6% AUD/USD 0,7680 -0,0% 0,7683 0,7673 +6,4% NZD/USD 0,6849 -0,4% 0,6873 0,6849 -1,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,01 54,15 -0,3% -0,14 -5,4% Brent/ICE 60,82 60,9 -0,1% -0,08 +3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,06 1.276,29 -0,0% -0,23 +10,8% Silber (Spot) 16,85 16,84 +0,1% +0,01 +5,8% Platin (Spot) 923,50 920,35 +0,3% +3,15 +2,2% Kupfer-Future 3,12 3,11 +0,4% +0,01 +23,7% ===

